باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - محمدی سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه در قالب بازدید میدانی از زیرساخت‌های فرآوری محصولات کشاورزی، به ترمینال ضبط پسته مختاران رفت و روند کار این واحد را بررسی کرد.

او در این بازدید گفت: واحد ترمینال ضبط پسته مختاران با ظرفیت ۳۰۰ تن و سرمایه‌گذاری ۴ میلیارد تومان، با مشارکت بخش خصوصی و دریافت تسهیلات حمایتی از جهاد کشاورزی در منطقه مختاران احداث و راه‌اندازی شده است. این مجموعه ضمن ایجاد اشتغال برای اهالی منطقه، زمینه بهبود فرآیند‌های تولید و صادرات پسته را فراهم کرده است.

بیشتر بخوانید

محمدی افزود: در شهرستان سربیشه، ۳ ترمینال ضبط پسته با مجموع ظرفیت هزار و ۴۰۰ تن فعالیت دارند که نقش مهمی در فرآوری، ارتقاء کیفیت و ارزش افزوده محصول پسته ایفا می‌کنند.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی سربیشه با توجه به اهمیت توسعه زیرساخت‌ها در رشد اقتصاد کشاورزان بر حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش فرآوری محصولات کشاورزی تأکید کرد.