سید اسماعیل حسینی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره ناترازی انرژی گفت: حوزه انرژی که یکی از نقاط قوت کشور و از مولفه‌های قدرت ایران عزیز به شمار می‌رود، متأسفانه در سال‌های اخیر به دلیل سوءمدیریت‌ها و ترک فعل‌هایی که در بخش‌های مختلف تولید، انتقال، توزیع، اقتصاد انرژی و مصرف رخ داده، با چالش‌هایی روبه‌رو شده است و در برخی حوزه‌ها دچار ناترازی هستیم به ‌عنوان مثال در تابستان بیشتر با مشکل ناترازی برق و در زمستان بیشتر با ناترازی گاز مواجهیم و در زمستان گذشته حتی در برق هم به مشکل خوردیم چون نتوانستیم گاز نیروگاه‌ها را تامین کنیم.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس اظهار کرد: کمیسیون انرژی مجلس جلسات متعددی با وزارت نفت، وزارت نیرو و سایر مسئولان مربوطه برگزار کرده تا با مدیریت و نظارت مجلس، تأمین سوخت زمستانی بخش‌های مختلف ازجمله خانگی، صنعت، کشاورزی و نیروگاهی انجام شود. خوشبختانه با اقداماتی که صورت گرفته و با ذخایری که در حوزه سوخت نیروگاهی داریم، پیش‌بینی می‌شود که مشکلات مدیریت شود و ناترازی در پاییز و زمستان به حداقل برسد.

این نماینده مجلس بیان کرد: همان‌طور که اطلاع دارید، بخش زیادی از نیروگاه‌های کشور در زمستان بالای ۸۰ درصد حرارتی هستند که سوخت آن‌ها گاز، نفت‌گاز یا نفت کوره است. بخش عمده این نیروگاه‌های حرارتی مبتنی بر مصرف گاز است و در زمستان، معمولاً مصرف گاز در بخش خانگی به شدت افزایش پیدا می‌کند و همین امر موجب کاهش تحویل گاز به نیروگاه‌ها می‌شود. این کاهش باید با استفاده از سوخت مایع مانند نفت‌گاز و نفت کوره جبران ‌شود بنابراین باید ذخایر کافی برای جبران وجود داشته باشد. در حال حاضر، ذخایر ما مناسب است و امیدواریم با تدابیر شرکت ملی گاز و شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی تحویل سوخت به نیروگاه‌ها با مشکل مواجه نشود.

حسینی گفت: در زمستان ظرفیت تولید برق کشور ۹۵ هزار مگاوات است، در حالی که مصرف زمستانی بسیار کمتر از این میزان است یعنی نیروگاه به اندازه کافی در زمستان داریم بنابراین اگر سوخت به موقع به نیروگاه‌ها برسد، ان‌شاءالله مشکلی برای تأمین برق نخواهیم داشت.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: در حوزه گاز نیز باید بهینه‌سازی مصرف در بخش‌های خانگی و صنعتی انجام شود، در همین راستا سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی که جزو احکام برنامه هفتم است پیش‌بینی شده و اخیراً رئیس‌جمهور حکم داد که اساسنامه نوشته شود و این سازمان شکل بگیرد که اگر این اتفاق بیفتد و ما بتوانیم در حوزه مصرف بهینه‌سازی انجام دهیم عملی شود، بسیاری از مشکلات حوزه انرژی کشور ان‌شاءالله برطرف خواهد شد.

حسینی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا مردم می‌توانند مطمئن باشند که در فصل سرما گاز قطع نمی‌شود؟، اظهار کرد: همه چیز به رفتار ما بستگی دارد و ناترازی انرژی موضوعی نیست که تنها یک بخش بتواند مشکلات آن را حل کند؛ این موضوع نیازمند اجماع حاکمیتی و مردمی است.

این نماینده مجلس اضافه کرد: مسئولان در وزارت نفت، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و سایر نهادها وظایفی در این حوزه دارند و مردم عزیز نیز باید با مصرف بهینه همراهی کنند. استفاده از تجهیزات کم‌مصرف، کاهش تلفات انتقال توزیع، افزایش تولید کافی و اصلاح فرهنگ مصرف، همه و همه نقش تعیین‌کننده دارند. اگر مسئولان و مردم با اراده و همت، دست به دست هم بدهند و در حوزه انرژی به وظایف خود عمل کنند، مشکلات کاهش می‌یابد در غیر این صورت اگر به تکالیف عمل نشود، ناترازی همچنان پابرجا خواهد ماند.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس در پاسخ به این مطلب که یکی از پرسش‌هایی که برای مردم مطرح است اینکه آیا تحریم‌های اسنپ‌بک تأثیری بر فروش نفت و گاز کشور ندارد؟، بیان کرد: باید توجه داشت که ایران تحت انواع تحریم‌های آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل قرار دارد. در اسنپ‌بک، تحریم‌های سازمان ملل بازمی‌گردد یعنی تحریم‌هایی که ما همین الان هم آنها را داریم بنابراین از منظر عملی، تحریم تازه‌ای به تحریم‌های انرژی اضافه نخواهد شد چون حوزه‌های انرژی، مالی، بانکی و تسلیحاتی تقریباً به‌طور کامل تحت تحریم است.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت: فعال شدن اسنپ‌بک یک اثر روانی بر افکار عمومی داخلی دارد و می‌تواند به‌طور موقت اقتصاد را دچار تلاطم کند همچنین در حوزه افکار عمومی بین‌المللی می‌تواند اثرگذار باشد و اگر ما درست تدبیر و تبیین نکنیم امکان شکل‌گیری نوعی اجماع بین‌المللی علیه ایران وجود دارد، اما اگر هم در داخل کشور و هم در سطح بین‌المللی با تدبیر و تبیین درست عمل شود، آثار روانی فعال شدن اسنپ‌بک را می‌تواند به حداقل برساند.