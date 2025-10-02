باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

محاسبه سنوات خدمت ورزشکاران در اردوها و قهرمانی‌های ورزشی

وزیر ورزش و جوانان، گفت: بیمه قهرمانان ورزشی در سال‌های فعالیت‌شان در عرصه قهرمانی به‌گونه‌ای در نظر گرفته شده که این دوران به‌عنوان سنوات شغلی آن‌ها محاسبه شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، در حاشیه جلسه هیات دولت و در جمع خبرنگاران در مورد بیمه قهرمانان ورزشی،  گفت: بیمه قهرمانان ورزشی در سال‌های فعالیت‌شان در عرصه قهرمانی به‌گونه‌ای در نظر گرفته شده که این دوران به‌عنوان سنوات شغلی آن‌ها محاسبه شود.

وی افزود: تمام قهرمانانی که در تیم‌های ملی حضور دارند، این سال‌ها به‌عنوان سابقه شغلی‌شان ثبت خواهد شد تا ان‌شاءالله پس از ۱۰ یا ۱۵ سال، زمانی که از ورزش قهرمانی خداحافظی کردند، در هر جایی که مشغول به کار شوند، این سنوات به حساب‌شان منظور شود و از مزایای بیمه درمان نیز برخوردار باشند.

 

 

 

مطالب مرتبط

رکوردهای عجیب ورزشی

محاسبه سنوات خدمت ورزشکاران در اردوها و قهرمانی‌های ورزشی
young journalists club

تسلیت اهالی ورزش در پی درگذشت پیشکسوت پرسپولیس/ حضور محمدمهدی رجب‌زاده در حرم حضرت معصومه(س) / طبیعت‌گردی آقای فوتبالیست‌

آديداس از همكاري با بايرن مونيخ منصرف شد

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
پیک خاموش MI6 چه هدفی را دنبال می‌کند؟
۱۵۴۰

پیک خاموش MI6 چه هدفی را دنبال می‌کند؟

۰۹ . مهر . ۱۴۰۴
حسینی بای سراغ دندانِ مردم رفت! + فیلم
۷۸۲

حسینی بای سراغ دندانِ مردم رفت! + فیلم

۰۹ . مهر . ۱۴۰۴
بحران درز اطلاعات در سرزمین‌های اشغالی + فیلم
۷۵۳

بحران درز اطلاعات در سرزمین‌های اشغالی + فیلم

۰۹ . مهر . ۱۴۰۴
کمکی که دامداری به طبیعت می‌کند + فیلم
۲۳۳

کمکی که دامداری به طبیعت می‌کند + فیلم

۱۰ . مهر . ۱۴۰۴
استفاده از سلول‌های بنیادی برای درمان سرطان + فیلم
۱۹۶

استفاده از سلول‌های بنیادی برای درمان سرطان + فیلم

۱۰ . مهر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.