باشگاه خبرنگاران جوان - احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، در حاشیه جلسه هیات دولت و در جمع خبرنگاران در مورد بیمه قهرمانان ورزشی، گفت: بیمه قهرمانان ورزشی در سال‌های فعالیت‌شان در عرصه قهرمانی به‌گونه‌ای در نظر گرفته شده که این دوران به‌عنوان سنوات شغلی آن‌ها محاسبه شود.

وی افزود: تمام قهرمانانی که در تیم‌های ملی حضور دارند، این سال‌ها به‌عنوان سابقه شغلی‌شان ثبت خواهد شد تا ان‌شاءالله پس از ۱۰ یا ۱۵ سال، زمانی که از ورزش قهرمانی خداحافظی کردند، در هر جایی که مشغول به کار شوند، این سنوات به حساب‌شان منظور شود و از مزایای بیمه درمان نیز برخوردار باشند.