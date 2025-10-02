طبق رایزنی‌های انجام شده با وزارت علوم، در صورت توافق با شرکت‌های هواپیمایی، در سال آینده در قالب بورسیه، پذیرش دانشجو در همه رشته‌های فعلی دانشکده صنعت هواپیمایی انجام خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اردوان کریم‌زاده اعلام کرد: امسال فقط رشته‌های مراقبت پرواز، الکترونیک هواپیمایی و مخابرات هواپیمایی در سبد بورسیه قرار داشتند که در این رشته‌ها، در مجموع حدود ۶۰ دانشجو پس از انجام مصاحبه‌های مربوطه پذیرش خواهند شد.

وی ادامه داد: در رشته‌های اویونیک و تعمیر و نگهداری هواپیما نیز مجموعا حدود ۴۰ دانشجو پذیرش خواهد شد که البته این رشته‌ها در سال جاری تحت پوشش بورسیه نیستند، اما از سال آینده با رایزنی‌های انجام شده، امید است که بتوانیم این دو رشته را نیز به سبد بورسیه رشته ها اضافه کنیم تا بار علمی و فنی و تخصصی این صنعت بیش از گذشته تقویت شده و بخشی از نیاز نیروهای متخصص صنعت از این مسیر رفع شود.

رئیس دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری گفت: مرکز آموزش عالی هوانوردی ـ فرودگاهی کشور (زیر مجموعه سازمان هواپیمایی کشوری) به‌عنوان نخستین و قدیمی‌ترین مرکز تخصصی آموزش هوانوردی ایران، نقش محوری در تربیت و تأمین نیروی انسانی متخصص صنعت ایفا می‌کند.

منبع: سازمان هواپیمایی کشوری
