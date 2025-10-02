باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

سلول‌های بنیادی چگونه می‌توانند برای درمان انواع بیماری‌ها استفاده شوند؟ + فیلم

متخصص سلول‌های بنیادی در مورد تاثیر سلول‌های بنیادی در درمان بیماری‌ها نکاتی بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرضیه ابراهیمی، متخصص سلول‌های بنیادی با حضور در برنامه صبحانه ایرانی در خصوص تاثیر سلول های بنیادی در درمان بیماری ها توضیحاتی ارائه کرد.

 

 

 

مطالب مرتبط

بهره گيري از سلول هاي بنيادي توسط محققان کشور

كنترل سيستم ايمني بدن با استفاده از سلول‌هاي بنيادي

خون بند ناف و جفت درمانگر بيماري ها

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
پیک خاموش MI6 چه هدفی را دنبال می‌کند؟
۱۵۴۰

پیک خاموش MI6 چه هدفی را دنبال می‌کند؟

۰۹ . مهر . ۱۴۰۴
حسینی بای سراغ دندانِ مردم رفت! + فیلم
۷۸۲

حسینی بای سراغ دندانِ مردم رفت! + فیلم

۰۹ . مهر . ۱۴۰۴
بحران درز اطلاعات در سرزمین‌های اشغالی + فیلم
۷۵۳

بحران درز اطلاعات در سرزمین‌های اشغالی + فیلم

۰۹ . مهر . ۱۴۰۴
کمکی که دامداری به طبیعت می‌کند + فیلم
۲۳۳

کمکی که دامداری به طبیعت می‌کند + فیلم

۱۰ . مهر . ۱۴۰۴
استفاده از سلول‌های بنیادی برای درمان سرطان + فیلم
۱۹۶

استفاده از سلول‌های بنیادی برای درمان سرطان + فیلم

۱۰ . مهر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.