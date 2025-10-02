سخنگوی وزارت امور خارجه، حمله مجدد رژیم صهیونیستی به کاروان دریایی صمود (پایداری) و بازداشت حامیان مردم مظلوم غزه را به شدت محکوم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه با تجلیل از اقدام انسانی فعالان و گروه‌های مردمی از کشورهای مختلف در حمایت از مردم مظلوم فلسطین و تلاش برای شکستن محاصره ظالمانه نوار غزه، اقدام رژیم صهیونیستی در حمله به این کاروان را نقض آشکار قواعد بین‌المللی و اقدامی تروریستی توصیف کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین با اشاره به ادامه پاکسازی قومی و کشتار مردم بی‌گناه غزه، بار دیگر مسئولیت قانونی، اخلاقی و انسانی همه دولت‌ها را برای توقف نسل‌کشی فلسطینیان و مواخذه و محاکمه جنایتکاران خاطرنشان کرد و خواستار اقدام عاجل جامعه جهانی در این خصوص شد.

برچسب ها: جنایات اسرائیل ، الصمود ، حامیان فلسطین
خبرهای مرتبط
لاریجانی: آمریکا و اسرائیل، چین، روسیه و ایران را تهدید می‌شمارند
ایروانی: شورای امنیت در برابر بحران غزه فلج مانده است
سقوط حمایت آمریکایی‌ها از اسرائیل
تظاهرات مردم نیویورک همزمان با سخنرانی نتانیاهو
ایران خواستار بازخواست رژیم صهیونیستی در اجلاس بین‌المللی ایکائو شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۴ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
حمله هوایی رژیم صهیونیستی به ایران، اجرای قانون جنگل بود.
حمله نیروی هوایی ارتش وحشی آمریکا به تاسیسات هسته ای ایران، اجرای قانون جنگل بود.

دولت در برابر مقابل نقض توافق هسته ای برجام متأسفانه هیچ گزینه های ندارد و از سال 1394 تاکنون نداشته است.
مجلس در برابر مقابل نقض توافق هسته ای برجام متأسفانه هیچ گزینه های ندارد و از سال 1394 تاکنون نداشته است.

مردم ایران از سال 1359 تاکنون ثابت کرده است و نشان داده است که در مقابل ظلم، ستم و تجاوز سرخم نخواهند کرد و دولت هم نباید با آمریکا و اروپا مذاکره و همکاری کند.

هفته گذشته سه کشور اروپایی اعلام کردند که اسنپ‌بک را فعال نموده‌اند، اروپا جنایتکارحق حرف زدن در مورد مذاکره با ایران را ندارد و این در حالی است که اروپا جنایتکار از سال 1394 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است. و این در حالی است که کشورهای اروپایی جنایتکار از سال 2015 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکردند. اروپا جنایتکار از سال 1394 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است. پس عملکرد ایران از سال 1394 تاکنون در برجام غلط و اشتباه بوده است.
آمریکا و تروئیکا برنامه هسته‌ای ایران را سیاسی‌ کرده‌اند که تروئیکای اروپایی و آمریکا برنامه هسته‌ای ایران را سیاسی‌ کرده‌اند.
سکوت بی شرمانه آژانس خیانتکار، آمریکا جنایتکار، انگلیس جنایتکار، فرانسه جنایتکار و آلمان جنایتکار در برابر توسعه زرادخانه هسته ای اسرائیل جنایتکار شرم آور و تاسف بار است.
و این در حالی است که متأسفانه مجید تخت‌روانچی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران هنوز هم و باز هم از تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به کشورمان درس عبرت نگرفته است و دو باره به دنبال مذاکره و همکاری با آمریکا جنایتکار است چرا؟
مذاکرات توافق هسته ای برجام در سال 1394 به طور کامل تمام شده است پس ادامه مذاکره ایران با آمریکا، اروپا و... از سال 1394 تاکنون غلط و اشتباه بوده است و هم مقصر اصلی دولتمردان، مسئولان و نمایندگان مجلس هستند.
هزینه کردن در مورد مذاکره از سال 1394 تاکنون خیانت به مردم و کشور محسوب می شود چون به خاطر که مذاکره از سال 1394 تاکنون 100 درصد فقط تکرار بوده است.
اروپا جنایتکارحق حرف زدن در مورد مذاکره با ایران را ندارد و این در حالی است که اروپا جنایتکار از سال 1394 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است.
و این در حالی است که کشورهای اروپایی جنایتکار از سال 2015 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکردند.
اروپا جنایتکار از سال 1394 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است.
پس عملکرد ایران از سال 1394 تاکنون در برجام غلط و اشتباه بوده است.
و این در حالی است که آمریکا جنایتکار خودش عضو برجام نیست و نمی‌تواند اظهاراتی به دیگر اعضا منتسب کند ترامپ در سال 1397 به درخواست بنیامین نتانیاهو، از توافق هسته ای برجام خارج شده است سوال اینجاست که پس چرا ایران باز هم درس عبرت نگرفته است که متأسفانه هنوز هم با خیانتکاران و جنایتکاران مذاکره و همکاری می کند چرا؟ ترامپ در سال 97 به صورت غیر قانونی و هم بدون پرداخت هزینه از توافق هسته ای برجام خارج شده است و هم با خروج از توافق هسته ای برجام منشور سازمان ملل را نقض کرده است.

کسانی که می گویند باید در برابر امریکا کوتاه آمد، جاهل به قرآن هستند/امریکا بازنده جنگ با اعتقادات ملت ایران است
استکبارستیزی مبنای قوی قرآنی دارد و آیات فراوانی دستور مقابله و ایستادگی بااستکبار را می دهد، چرا که دشمنی کفار با مؤمنان دائمی است و می بایست ایستادگی و مقابله ماهم باید دائمی باشد، بنابراین وظیفه داریم هرساله روز مبارزه با استکبار جهانی راباشکوه تر تجلیل کنیم.
کسانی که می گویند باید با امریکا از در دوستی وارد شد و باید کوتاه آمد این ها جاهل به قرآن هستند، قرآن درسوره مائده آیه۵۱ می فرماید حق ندارید یهود ونصاری را دوست خود قراردهید.
امروز امریکا از روی ضعف جنگ روانی راه انداخته تا با تحریم ها ایران را فلج کند اما شاهد بودیم که نتوانست جلوی صادرات نفت ایران را بگیرد و به گفته دبیرکل سازمان ملل وبعضی تحلیل گران، امریکا روبه افول است به ویژه درمنطقه غرب آسیا.
خواهیم دید درعرصه اقتصاد این کشور جنایتکار هم عقب خواهد نشست.
امریکایی ها از همان ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی از اسلامی بودن نپام به وحشت افتاده بود و به توطئه ها و دشمنی های همه جانبه خود به دنبال به زانو در آوردن ملت ایران بود که هرگز به فضل الهی به این خواسته شوم خود نرسیده است.
ماجرای تسخیر لانه جاسوسی نشان داد که امریکایی ها از فاش شدن چه اسناد جنایتکارانه ای ترس داشتند و امروز آنان با تحریم های اقتصادی هم راه به جایی نبرده اند و بازنده جنگ با اعتقادات ملت ما هستند.
به طور قطع تداوم بر ماندگاری استکبار ستیزی، روحیه انقلابی و وحدت رویه با توجه به همان رویکردی که در 13 آبان ماه 58 داشتیم، می تواند نقشه ها و معادلات امریکای جنایتکار را برهم بزند.
هیچ گاه نباید به وعده های پوشالی امریکای جنایتکار دلخوش بود.
تفکر خدا محور، انقلابی و استکبار ستیزانه شهدای ایران اسلامی به ویژه شهدای دانش آموز، امروز می تواند به عنوان بهترین راهگشای امور دانش آموزان و صد البته ملت ایران باشد.
خشم و انزجار ملت ایران با مشت های محکم و گره کرده، تو دهانی و سیلی سختی به استکبار جهانی و در رأس آن امریکا جنایتکار خواهد بود.

ایران یا باید تسلیم آمریکا و اروپا شود و یا باید مذاکره و توافق هسته ای برجام به طور رسمی لغو کند چون به خاطر که مذاکره و گفت وگو از سال 1392 نتیجه و جواب نداده است و مشکل اصلی ایران هم با آمریکا و هم اروپا از طریق مذاکره ، گفت وگو و توافق هسته ای برجام حل وفصل نخواهد شد و حل نمی شود.


نتیجه مذاکره از سال 1392 تاکنون صفر!
نتیجه مذاکره ترور سردار سلیمانی در فروردگاه بین المللی بغداد توسط ارتش وحشی آمریکا جنایتکار با دستور مستقیم ترامپ جنایتکار بوده است.
نتیجه اقدامات تروریستی در تهران و سایر شهرهای ایران!
نتیجه مذاکره تجاوز و حمله نیروی هوایی ارتش وحشی رژیم صهیونیستی به ایران قتل عام و بمباران مردم عادی در همه شهرهای ایران با کمک، حمایت و پشتیبانی همه جانبه آمریکا جنایتکار با دستور ترامپ جنایتکار و در سایه سکوت بی شرمانه های بین المللی خیانتکار!
نتیجه مذاکره تجاوز و حمله نیروی هوایی ارتش وحشی آمریکا جنایتکار به تاسیسات هسته ای ایران با مجوز و دستور مستقیم علنی و آشکار ترامپ جنایتکار بوده است.

نیرو‌های مسلح در آمادگی کامل به سر می‌برند و آماده پاسخ پشیمان‌کننده به هر تجاوزی هستند.
در این جلسه، سرلشکر موسوی گزارشی از آخرین وضعیت نیرو‌های مسلح و آمادگی دفاعی نیرو‌های مسلح برای مقابله با تهدیدات و همین‌طور اقدامات و عملیات‌های نیرو‌های مسلح در دوره جنگ ۱۲ روزه و ضرباتی که نیرو‌های مسلح به رژیم صهیونیستی وارد کرد، ارائه داد و تاکید کرد که با قوت و قدرت در برابر دشمنان می‌ایستیم و از کشور دفاع می‌کنیم.
در این جلسه معاونان سرلشکر موسوی گزارشی از حوزه ماموریتی خود دادند که طبق آن، نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران در آمادگی کامل به سر می‌برند و در بالاترین سطح آمادگی‌های دفاعی و رزمی قرار دارند و آماده پاسخ پشیمان‌کننده به هر تجاوزی هستند و اگر احیانا تجاوزی علیه کشور ما صورت بگیرد، پاسخ ما قاطع‌تر و دردناک‌تر از دفعه پیش خواهد بود چون اکنون توان و آمادگی ما بسیار بیشتر و بالاتر است.

ایران از سال 1392 تاکنون هزاران بار با مسئولین بی ادب انگلیس جنایتکار مذاکره و گفت وگو کرده است، باز هم و هنوز هم انگلیس جنایتکار ایران را در مذاکره و توافق هسته ای برجام و... محکوم و متهم می کند و متأسفانه دولت، وزیر امور خارجه، مسئولان و نمایندگان مجلس سکوت کردند چرا؟

تکرار ادعاها علیه ایران در بیانیه مشترک تروئیکای اروپایی، دخالت و مداخله در امور داخلی ایران است و هم 100 درصد فقط به خاطر ناتوانی، کوتاهی و سکوت دولت، مسئولان و نمایندگان مجلس بوده است.
فعال‌سازی مکانیسم ماشه علیه ایران برای سه کشور اروپایی جنایتکار وهم برای مزدورانشان گران تمام خواهد شد و گران تمام می شود. با کسی شوخی نداریم همه کشتی های سه کشور اروپایی را در خلیج فارس نابود می کنیم!

وقتی می‌دانیم آمریکا عمل نمی‌کند چه مذاکره‌ای کنیم.
وقتی می‌دانیم انگلیس عمل نمی‌کند چه مذاکره‌ای کنیم.
وقتی می‌دانیم فرانسه عمل نمی‌کند چه مذاکره‌ای کنیم.
وقتی می‌دانیم آلمان عمل نمی‌کند چه مذاکره‌ای کنیم.
وقتی می‌دانیم ترامپ وحشی دشمن درجه ملت ایران است و در 13 دی ماه سال 1398 سردار سلیمانی و هم نظامیان سپاه را در جنگ 12 روز ترور کرده است و در سال 97 به صورت غیر قانونی از توافق هسته ای برجام خارج شده است و توافق هسته ای برجام را از سال 1394 عمل نکرده است و هنوز هم عمل نمی کند برای چه مذاکره‌ای کنیم.

اروپا جنایتکار حق استفاده از مکانیزم ماشه را ندارد

و این در حالی است که آمریکا جنایتکار عضو برجام نیست و نمی‌تواند اظهاراتی به دیگر اعضا منتسب کند ترامپ در سال 1397 به درخواست بنیامین نتانیاهو، از توافق هسته ای برجام خارج شده است سوال اینجاست که پس چرا ایران باز هم درس عبرت نگرفته است که متأسفانه هنوز هم با خیانتکاران و جنایتکاران مذاکره و همکاری می کند چرا؟ ترامپ در سال 97 به صورت غیر قانونی و هم بدون پرداخت هزینه از توافق هسته ای برجام خارج شده است و هم با خروج از توافق هسته ای برجام منشور سازمان ملل را نقض کرده است.

آمریکایی‌ها دهان سگ هارشان را در اروپا ببندند.
از آمریکایی ها می خواهیم دهان سگ هارشان را در فرانسه ببندند.
اروپا جنایتکارحق حرف زدن در مورد مذاکره با ایران را ندارد و این در حالی است که اروپا جنایتکار از سال 1394 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است.
و این در حالی است که کشورهای اروپایی از سال 2015 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکردند.
اروپا جنایتکار از سال 1394 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است.
پس عملکرد ایران از سال 1394 تاکنون در برجام غلط و اشتباه بوده است.

آمریکا جنایتکار همراه با چند کشور جنایتکار دیگر و در سایه سکوت بی شرمانه سازمان های به اصطلاح بین المللی خیانتکار از اسفند ماه سال 1400 تاکنون تسلیحاتی و مالی اوکراین جنایتکار را تامین می کنند و همچنان نیز ادامه می دهند.

از سال 1332 تاکنون در هر جای ایران جنایتی رخ می دهد که دست آمریکا جنایتکار در کار است.
از سال 1332 تاکنون در هر جای ایران جنایتی رخ می دهد که دست اروپا جنایتکار در کار است.

مبارزه و جنگ ما با آمریکا، اروپا و هم مزدورانشان در شهریور ماه سال 1359 شروع شده است، نه در خرداد ماه سال 1404

و این در حالی است که متأسفانه پزشکیان هنوز هم و باز هم از تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به کشورمان درس عبرت نگرفته است و دو باره به دنبال مذاکره و همکاری با آمریکا جنایتکار است چرا؟

و این در حالی است که متأسفانه عراقچی هنوز هم و باز هم از تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به کشورمان درس عبرت نگرفته است و دو باره به دنبال مذاکره و همکاری با آمریکا جنایتکار است چرا؟

دشمنی سه کشور اروپایی مربوط به مسائل هسته ای ایران نمی شود. سه کشور اروپایی ازسال 1332 تاکنون که ثابت کردند که با ملت ایران دشمن است پس ادامه مذاکره ایران با سه کشور اروپایی غلط و اشتباه است
و مقصر اصلی هم پزشکیان و عراقچی بوده است.

دشمنی سه کشور اروپایی مربوط به مسائل هسته ای ایران نمی شود. سه کشور اروپایی ازسال 1357 تاکنون که ثابت کردند که با حکومت نظام جمهوری اسلامی دشمن است پس ادامه مذاکره ایران با سه کشور اروپایی غلط و اشتباه است
و مقصر اصلی هم پزشکیان و عراقچی بوده است.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۱ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
از سال 1394 تاکنون مشکل اصلی توافق هسته ای برجام 100 درصد فقط به خاطر کوتاهی ایران بوده است. ادامه مذاکره هم از سال 1394 تاکنون غلط و اشتباه است.

اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا آمریکا جنایتکار آن را کنار نمی گذارد.
اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا غرب جنایتکار آن را کنار نمی گذارد.
اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا انگلیس جنایتکار آن را کنار نمی گذارد.
اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا فرانسه جنایتکار آن را کنار نمی گذارد.
اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا آلمان جنایتکار آن را کنار نمی گذارد.
اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا اسرائیل جنایتکار آن را کنار نمی گذارد.
آمریکا جنایتکار عامل بی‌ثباتی در منطقه است.
اروپا جنایتکار عامل بی‌ثباتی در منطقه است.
اسرائیل جنایتکار عامل بی‌ثباتی در منطقه است.
حامیان اصلی تروریسم، القاعده، داعش، تکفیری ها و دیگر گروه های تروریستی چه کسانی هستند؟
1 - آمریکا جنایتکار
2 - انگلیس جنایتکار
3 - فرانسه جنایتکار
4 - آلمان جنایتکار
5 - عربستان سعودی جنایتکار
6 - امارات جنایتکار
7 - ترکیه جنایتکار
8 - رژیم صهیونیستی جنایتکار
9 - سازمان های بین المللی هم همه جانبه حامیان اصلی تروریسم، القاعده، داعش، تکفیری ها و سایر گروه های تروریستی همکاری می کنند و همچنان نیز ادامه می دهند.
۰
۰
پاسخ دادن
بیانیه وزارت خارجه درباره لازم الاجرا شدن «معاهده مشارکت جامع راهبردی» بین تهران و مسکو
سردار نائینی: عملیات وعده صادق ۲ لو رفته بود/ اصابت دقیق موشک‌ها دشمن صهیونی را غافلگیر کرد
دستور عارف برای رسیدگی فوری به مصدومان حادثه انفجار دانشگاه تهران
اشتراکات تاریخی و فرهنگی، بهترین پشتوانه گسترش روابط ایران و آذربایجان
پیام عراقچی به مناسبت سالگرد تأسیس جمهوری خلق چین
کوتاهی شورای عالی شهرسازی در الحاق زمین؛ مجلس باید با طرح دو یا سه‌فوریتی وارد عمل شود
پیام تبریک وزیر امور خارجه ایران به همتای قزاقستانی
وزیر دفاع: باید مرتب آماده دفاع از کشور باشیم
آخرین اخبار
پیام تبریک وزیر امور خارجه ایران به همتای قزاقستانی
بیانیه وزارت خارجه درباره لازم الاجرا شدن «معاهده مشارکت جامع راهبردی» بین تهران و مسکو
اشتراکات تاریخی و فرهنگی، بهترین پشتوانه گسترش روابط ایران و آذربایجان
پیام عراقچی به مناسبت سالگرد تأسیس جمهوری خلق چین
وزیر دفاع: باید مرتب آماده دفاع از کشور باشیم
دستور عارف برای رسیدگی فوری به مصدومان حادثه انفجار دانشگاه تهران
سردار نائینی: عملیات وعده صادق ۲ لو رفته بود/ اصابت دقیق موشک‌ها دشمن صهیونی را غافلگیر کرد
کوتاهی شورای عالی شهرسازی در الحاق زمین؛ مجلس باید با طرح دو یا سه‌فوریتی وارد عمل شود
برگزاری اجتماع مردمی «انا علی العهد» به مناسبت سالگرد شهادت سید حسن نصرالله + فیلم
بقائی: بیانیه گروه ۷ علیه ایران، قلب واقعیت و مزورانه است
عراقچی: قطعنامه ۲۲۳۱ باید در موعد مقرر خاتمه‌یافته تلقی شود
تقدیر معاون فرهنگی و جنگ نرم ستاد کل نیرو‌های مسلح از سحر امامی
عملیات وعده صادق ۲ حامل پیام پایان دوران تهدید بی‌هزینه بود
لاریجانی: آمریکا و اسرائیل، چین، روسیه و ایران را تهدید می‌شمارند
ایروانی: شورای امنیت در برابر بحران غزه فلج مانده است
ایران حمله نظامیان رژیم صهیونیستی به کاروان دریایی الصمود را محکوم کرد
ناترازی انرژی در پاییز و زمستان به حداقل می‌رسد/ با اسنپ‌بک تحریم تازه‌ای به تحریم‌های انرژی اضافه نمی‌شود
صفحه نخست روزنامه‌ها - پنج‌شنبه ۱۰ مهر