باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - «کاروان جهانی صمود» (GSF) اعلام کرد که کشتیهای باقیمانده آن که حامل کمکهای بشردوستانه هستند، پس از آنکه اشغالگران اسرائیلی ۱۳ قایق را توقیف کردند، همچنان در مسیر غزه در حال حرکت هستند.
این کاروان که اکنون متشکل از ۳۰ شناور است، در زمان بهروزرسانی GSF در تلگرام در ساعت ۰۲:۰۶ به وقت اروپای مرکزی، ۴۶ مایل دریایی با غزه فاصله داشت. این در حالی است که این نهاد از «تجاوزهای مداوم نیروی دریایی اشغالگر اسرائیل» گزارش داده است.
دیروز سازماندهندگان ناوگان جهانی صمود اعلام کردند که کشتی های اسرائیلی به این کاروان نزدیک شده و مانع حرکت کشتی های ناوگان شده اند.
ناوگان جهانی صمود که حرکت خود را از کشور اسپانیا آغاز کرده، بزرگترین ناوگانی است که تا به امروز برای رساندن کمکهای بشردوستانه به دست مردم غزه به راه افتاده است. این ناوگان بیش از ۵۰ کشتی دارد و حامل نمایندگانی از دست کم ۴۴ کشور است. این ناوگان امروز به حدود کیلومتری غزه رسیده است.
این اولین بار طی سالهای گذشته است که دهها کشتی با هم به سمت غزه حرکت میکنند؛ باریکهای که ۱۸ سال است تحت محاصره رژیم اسرائیل قرار داشته و دسترسی مردم آن به غذا و دارو محدود میشود. رژیم اسرائیل از ماه مارس تمامی گذرگاههای مرزی غزه را بسته و دسترسی مردم به کمکهای بشردوستانه اعم از غذا و دارو را مسدود کرده است. این باریکه با وجود تجمع صدها کامیون امدادی در مرزهای آن، وارد فاز قحطی شده است.
منبع: الجزیره