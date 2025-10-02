شهروندخبرنگار ما تصاویری از جولان سگ های ولگرد در کوچه و خیابان های روستای باباپیر در شهرستان تویسرکان استان همدان ابراز نارضایتی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امروزه یکی از معضلات زندگی شهری افزایش جمعیت سگهای ولگرد در شهرها و معابر است. این موضوع علاوه بر اینکه به محیط زیست آسیب جدی وارد میکند، سلامت شهروندان را نیز به خطر میاندازد؛ این روزها اهالی روستای بابا پیر از توابع بخش تویسرکان استان همدان از جولان سگهای ولگرد در کوچه و خیابانهای این روستا گلایه دارند.
شهروندخبرنگار ما با ارسال تصاویری خواستار رسیدگی به این مشکل شد.
متن پیام شهروندخبرنگار
سگهای ولگرد به طور دسته جمعی به یک کودک و یک خانم حمله کردند که با اقدام به موقع حاضران در محل خوشبختانه اتفاق خاصی نیفتاد، ولی جان یک مادر و کودک تهدید و باعث ترس و وحشت ایشان شد، لذا خواهشمندیم مسئولان امر جهت جلوگیری از خطرات بعدی اقدام عاجل بفرمایند که علاج حادثه را قبل از وقوع باید کرد.
منبع: شهروندخبرنگار - همدان
