شهروندخبرنگار ما تصاویری از جولان سگ های ولگرد در کوچه و خیابان های روستای باباپیر در شهرستان تویسرکان استان همدان ابراز نارضایتی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امروزه یکی از معضلات زندگی شهری افزایش جمعیت سگ‌های ولگرد در شهر‌ها و معابر است. این موضوع علاوه بر اینکه به محیط زیست آسیب جدی وارد می‌کند، سلامت شهروندان را نیز به خطر می‌اندازد؛ این روز‌ها اهالی روستای بابا پیر از توابع بخش تویسرکان استان همدان از جولان سگ‌های ولگرد در کوچه و خیابان‌های این روستا گلایه دارند.

شهروندخبرنگار ما با ارسال تصاویری خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار
 سگ‌های ولگرد به طور دسته جمعی به یک کودک و یک خانم حمله کردند که با اقدام به موقع حاضران در محل خوشبختانه اتفاق خاصی نیفتاد، ولی جان یک مادر و کودک تهدید و باعث ترس و وحشت ایشان شد، لذا خواهشمندیم مسئولان امر جهت جلوگیری از خطرات بعدی اقدام عاجل بفرمایند که علاج حادثه را قبل از وقوع باید کرد.

منبع: شهروندخبرنگار - همدان

نگرانی اهالی روستای باباپیر از جولان سگ های ولگرد

جولان سگ های ولگرد در روستای باباپیر

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

 

برچسب ها: سگ های ولگرد ، حیوانات درنده ، سوژه خبری
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار آذربایجان شرقی
جولان سگ‌های ولگرد نگرانی دانش آموزان محله کوجووار تبریز شد + عکس و فیلم
شهروندخبرنگار آذربایجان شرقی؛
نگرانی اهالی منطقه رواسان تبریز از جولان سگ‌های ولگرد
شهروندخبرنگار چهارمحال و بختیاری؛
مشکلات برخی از معابر لردگان از زبان شهروندخبرنگار
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اقدام جالب شهدایی برای خانواده شهید محمدرضا سلطانی + عکس و فیلم
نگرانی اهالی روستای باباپیر از جولان سگ های ولگرد + عکس
آخرین اخبار
نگرانی اهالی روستای باباپیر از جولان سگ های ولگرد + عکس
اقدام جالب شهدایی برای خانواده شهید محمدرضا سلطانی + عکس و فیلم
برگزاری مراسم یادواره شهدای شهرستان آوج در قاب دوربین شهروندخبرنگار
مشکلات تاکسی ون‌های مشهدی از زبان شهروندخبرنگار
رنجش خریداران شرکت مدیران خودرو از شرایط پیش فروش خودرو
کارکنان و دانشجویان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل از نسل طلایی جامعه بازدید کردند
شیب صعودی شهریه دانشجویان دانشگاه غیر انتفاعی آرمان رضوی را نگران کرد
رنجش معلمان از تاخیر در صدور کد استخدامی طرح مهرآفرین
اقدام زیبای رهاسازی پرنده شکاری ارزشمند درطبیعت توسط مسئولان و دانش آموزان فیروزه + عکس و فیلم