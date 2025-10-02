باشگاه خبرنگاران جوان - برای سهولت در تردد خودرو‌ها در جاده‌های شمال؛ محدودیت‌های ترافیکی تا روز شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۴ در جاده‌های مازندران و کشور اجرا می‌شود.

محدودیت‌های ترافیکی اعلام شده:

۱. موتورسیکلت:

تردد موتور سیکلت تا ساعت ۷ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ از محور‌های کرج - چالوس، هراز، سوادکوه، محور تهران - سمنان – مشهد و بالعکس ممنوع می‌باشد.

* تبصره: تردد موتور سیکلت‌های انتظامی و امدادی برای انجام ماموریت‌های ضروری در مسیر مجاز جریان ترافیک بلامانع خواهد بود.

۲. محور چالوس:

(۱-۲) تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از محور کرج – چالوس و بالعکس کماکان ممنوع می‌باشد.

(۲-۲) پیش بینی محدودیت در صورت پر حجم بودن ترافیک:

- روز‌های پنجشنبه و شنبه در صورت افزایش حجم ترافیک، بنا به صلاحدید مامورین پلیس راه محدودیت یکطرفه مقطعی در مسیر رفت یا برگشت انجام خواهد شد.

(۳-۲) محدودیت قطعی تردد:

- روز جمعه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ ممنوعیت تردد برای انواع وسایل نقلیه به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

۱) از ساعت ۱۲:۰۰ از ابتدای آزادراه تهران – شمال اعمال محدودیت تردد به مقصد چالوس انجام می‌شود.

۲) از ساعت ۱۳:۰۰ از ابتدای پل زنگوله (انت‌های دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس) انسداد بصورت کامل.

۳) از ساعت ۱۵:۰۰ از مرزن آباد به سمت تهران یکطرفه اعمال می‌گردد. (شمال به جنوب)

۴) از ساعت ۲۴:۰۰ طرح اتمام یافته و از پل زنگوله تا مرزن آباد مسیر دو طرفه می‌گردد.

۵) در صورت کم حجم بودن ترافیک محور، اتمام طرح یک طرفه زودتر از زمان اعلامی اجرا می‌گردد.

*تبصره: تردد از مسیر جاده قدیم کرج – چالوس تا محدوده پل زنگوله برای ساکنین و افراد محلی آزاد بوده، ولی تردد خودرو‌هایی که قصد عزیمت به چالوس در روز‌های اعمال محدودیت جنوب به شمال را دارند از ساعت تعیین شده از میدان امیرکبیر به سمت چالوس ممنوع می‌باشد.

۳. محور هراز:

(۱-۳) تردد کلیه تریلر‌ها در محور هراز و بالعکس کماکان ممنوع می‌باشد.

(۲-۳) تردد کلیه کامیون‌ها وکامیونت‌ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روز‌های پنجشنبه و جمعه از محور هراز ممنوع می‌باشد.

(۳-۳) در صورت افزایش حجم ترافیک و صلاحدید مامورین پلیس راه محدودیت یکطرفه مقطعی از روز‌های پنجشنبه و جمعه مورخ‌های ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ و ۱۱ به صورت رفت یا برگشت از محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان و بالعکس انجام خواهد شد.

۴. محور فشم:

- از ساعت ۱۷ الی ۲۰ روز جمعه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ محدودیت ترافیکی از انتهای محور نقطه پل حاجی آباد یا پیچ کلیکان (ابتدای پیچ آریانا) به صورت یکطرفه به سمت خروجی فشم انجام خواهد شد.

منبع:مرکز مدیریت راه‌های کشور