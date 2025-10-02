باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - هزاران نفر روز چهارشنبه در چندین شهر آمریکای لاتین در اعتراض به حمله به «ناوگان جهانی صمود» عازم غزه توسط نیروی دریایی اسرائیل تظاهرات کردند. این ناوگان با هدف شکستن محاصره اسرائیل بر این منطقه و تحویل کمک‌های بشدت مورد نیاز تشکیل شده بود.

تظاهراتی در مکزیکوسیتی، بوگوتا، بوئنوس آیرس و مونته‌ویدئو و دیگر پایتخت های آمریکای لاتین برگزار شد.

در بوگوتا، گروهی از معترضان در مقابل «اتاق ملی کسب‌وکار کلمبیا» (ANDI) که نماینده بخش خصوصی این کشور است، تجمع کردند. این مکان پس از آن انتخاب شد که «جنبش جهانی به سوی غزه» در حساب کاربری ایکس خود، این نهاد را به داشتن «روابط مستقیم با هیئت اقتصادی اسرائیل در کلمبیا» متهم کرد. این انجمن بعدا با انتشار بیانیه‌ای این اتهام را رد کرد.

در بوئنوس آیرس، پایتخت آرژانتین، به گزارش رسانه‌های محلی، صد‌ها نفر در یک تظاهرات شرکت کردند. معترضان آنچه را که «حمله اشغالگران اسرائیل» خواندند، محکوم کردند و خواستار توقف نسل‌کشی در غزه شدند.

یکی از معترضان گفت: «امروز اینجا هستیم تا آزادی همرزمانمان و ناوگان را مطالبه کنیم و اطمینان حاصل کنیم که کمک‌های بشردوستانه و غذا به غزه برسد.»

تظاهراتی نیز در مونته‌ویدئو، پایتخت اروگوئه، برگزار شد که در آن فعالان شعار آزادی فلسطین سر دادند و پلاکارد‌هایی در دست داشتند که خواستار زندانی شدن بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، بودند.

این ناوگان متشکل از بیش از ۴۰ شناور و بیش از ۵۰۰ داوطلب از حدود ۴۰ کشور، روز چهارشنبه توسط نیروی دریایی اسرائیل در فاصله تقریبی ۸۰ مایل دریایی (۱۴۸ کیلومتری) از غزه هدف حمله قرار گرفت

به گفته سازمان‌دهندگان ناوگان، ۹ شناور آن توقیف و یکی نیز در حالی که در آب‌های بین‌المللی بود مورد اصابت قرار گرفت.

در پاسخ، وزارت امور خارجه اسرائیل گفت که «چندین قایق» از ناوگان «بدون حادثه توقیف شده‌اند» و مسافران آنها به یک بندر اسرائیلی منتقل می‌شوند. این وزارتخانه در حساب رسمی ایکس خود، این ناوگان را «ناوگان حماس» توصیف کرد.

در همین حال، معترضان مکزیکی در مکزیکوسیتی در خارج از وزارت امور خارجه کشورشان تجمع کردند و به درخواست‌های بین‌المللی برای آزادی تمام اعضای ناوگان بین‌المللی، از جمله هفت شهروند مکزیکی بازداشت شده توسط نیرو‌های اسرائیلی، پیوستند.

«آرلین مدرانو» و «سول گونزالس»، دو زن مکزیکی و از اعضای خدمه کشتی «آدارا»، به سرعت رهگیری ناوگان را گزارش دادند.

مدرانو در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته شد، گفت: «اگر این ویدیو را می‌بینید، به این دلیل است که ما به طور غیرقانونی در آب‌های بین‌المللی توسط اشغالگران اسرائیلی رهگیری شده‌ایم.»

«داوید پنیا»، نماینده قانونی هیئت مکزیکی در ناوگان جهانی صمود، در مکزیکوسیتی معترضان را از وضعیت اعضای بازداشتی خدمه مطلع کرد و بازداشت مدرانو، گونزالس و یک عضو دیگر خدمه را تأیید کرد.

او افزود که اسرائیل قصد دارد بازداشت‌شدگان را به دلیل «ورود غیرقانونی به قلمرو اسرائیل» متهم کند، آنها در آب‌های بین‌المللی رهگیری شده‌اند. وی افزود که تمامی بازداشت‌شدگان اخراج خواهند شد.

منبع: آناتولی