نشست خیران مدرسه ساز با رئیس جمهور هم اکنون در بندرعباس در حال برگزاری است.

باشگاه خبرنگاران جوان -محمد آشوری در نشست با خیران مدرسه ساز با حضور رئیس جمهور افزود: ساخت ۱۸۰ مدرسه ۶۰ درصد پیشرفت کاری دارد و تا مهر سال آینده به بهره برداری می رسد.

وی گفت: امضای تفاهم نامه ساخت ۲۵۰ مدرسه با خیران مدرسه ساز و فعالان اقتصادی و بنگاه‌های مختلف منعقد شد.

استاندار هرمزگان گفت: در حوزه عدالت و توسعه فضا‌های آموزشی کار‌های بزرگی در استان صورت گرفته است.

آشوری افزود: مردم هرمزگان در دوره‌های تاریخی همواره مقابل استعمار ایستادگی کردند و یک وجب خاک کشور را به دشمن ندادند.

وی گفت: دغدغه‌های شما دغدغه‌های مردم است و با تدبیر خود مسیر حرکت توسعه و آبادانی کشور رت فرهام می‌کنید.

استاندار هرمزگان گفت: سندی را آماده کردیم که اگر صلاح دانستید در نشست نهایی بهره برداری می‌شود، رویکرد ما براساس دولت وفاق، رویکرد ایجاد همبستگی و استفاده از همه ظرفیت هاست.

آشوری افزود: با تنوع ظرفیت‌های اقتصادی، صنعتی و فرهنگی استان می‌تواند به ادامه مسیر توسعه کمک کند.

ساخت ۳۴۰ واحد آموزشی با هزار و ۵۰۰ کلاس درس در دولت چهاردهم

مدیر کل آموزش و پرورش هرمزگان گفت: ساخت ۳۴۰ واحد آموزشی با هزار و ۵۰۰ کلاس درس در دولت چهاردم با کمک بنگاه‌های اقتصادی در حال ساخت است که مهر امسال ۱۶۰ واحد آموزشی با ۷۰۰ کلاس درس با هزینه ۲ همت به بهره برداری رسید.

منوچهر ضیایی افزود: تابستان امسال برای شادابی مدارس طرح شهید عجمیان را با کمک خانواده دانش آموزان و گروه‌های جهادی در مناطق محروم استان اجرا کردیم.

وی گفت: این طرح در دو هزار و ۳۰۰ واحد آموزشی اجرا شد.

مدیر کل آموزش و پرورش هرمزگان با اشاره به اجرای چهار طرح در راستای ارتقای کیفیت آموزشی در استان گفت: امسال مدیران و معلمان با استفاده از فنون تدریس توانمند شده‌اند و بستر برای یادگیری بهتر دانش آموزش فراهم شده است.

وی گفت: شروع نهضت هوشمند سازی مدارس، تجهیز کلاس اول‌ها به کتابخانه و تصویب طرح ارتقا و بهبود نمرات دانش آموزان با اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومان است.

ضیایی افزود: با رهبری گروه‌های جهادی برای توسعه فضا‌های آموزشی در تامین تجهیزات و کنترل آسیب‌های اجتماعی تلاش می‌کنیم.

رئیس جمهور امروز در سفری یک روزه وارد بندرعباس شد.

رئیس دولت چهاردهم علاوه بر بهره برداری از طرح‌های عمرانی و تولیدی، با فعالان اقتصادی و سرمایه گذاری، فعالان سیاسی و اجتماعی، فرهیختگان و نخبگان هرمزگان نشست‌های جداگانه خواهد داشت.

بازدید از نمایشگاه صنایع دستی و دانش بنیان، انعقاد تفاهم نامه‌ها و حضور در نشست شورای برنامه ریزی هرمزگان و نشست خبری نیز از برنامه‌های پایانی سفر یک روزه رئیس جمهور به هرمزگان است.

همچنین در نشست برنامه‌ریزی و توسعه استان، تصمیمات اتخاذ شده برای تسریع روند توسعه هرمزگان اعلام و دکتر پزشکیان در پایان سفر در گفت‌وگویی تلویزیونی نتایج این سفر را تشریح خواهد کرد.

منبع: صداوسیما