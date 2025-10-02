نشست خیران مدرسه ساز با رئیس جمهور هم اکنون در بندرعباس در حال برگزاری است.

باشگاه خبرنگاران جوان -محمد آشوری در نشست با خیران مدرسه ساز با حضور رئیس جمهور افزود: ساخت ۱۸۰ مدرسه ۶۰ درصد پیشرفت کاری دارد و تا مهر سال آینده به بهره برداری می رسد.

وی گفت: امضای تفاهم نامه ساخت ۲۵۰ مدرسه با خیران مدرسه ساز و فعالان اقتصادی و بنگاه‌های مختلف منعقد شد.

استاندار هرمزگان گفت: در حوزه عدالت و توسعه فضا‌های آموزشی کار‌های بزرگی در استان صورت گرفته است.

آشوری افزود: مردم هرمزگان در دوره‌های تاریخی همواره مقابل استعمار ایستادگی کردند و یک وجب خاک کشور را به دشمن ندادند.

وی گفت: دغدغه‌های شما دغدغه‌های مردم است و با تدبیر خود مسیر حرکت توسعه و آبادانی کشور رت فرهام می‌کنید.

استاندار هرمزگان گفت: سندی را آماده کردیم که اگر صلاح دانستید در نشست نهایی بهره برداری می‌شود، رویکرد ما براساس دولت وفاق، رویکرد ایجاد همبستگی و استفاده از همه ظرفیت هاست.

آشوری افزود: با تنوع ظرفیت‌های اقتصادی، صنعتی و فرهنگی استان می‌تواند به ادامه مسیر توسعه کمک کند.

ساخت ۳۴۰ واحد آموزشی با هزار و ۵۰۰ کلاس درس در دولت چهاردهم

مدیر کل آموزش و پرورش هرمزگان گفت: ساخت ۳۴۰ واحد آموزشی با هزار و ۵۰۰ کلاس درس در دولت چهاردم با کمک بنگاه‌های اقتصادی در حال ساخت است که مهر امسال ۱۶۰ واحد آموزشی با ۷۰۰ کلاس درس با هزینه ۲ همت به بهره برداری رسید.

منوچهر ضیایی افزود: تابستان امسال برای شادابی مدارس طرح شهید عجمیان را با کمک خانواده دانش آموزان و گروه‌های جهادی در مناطق محروم استان اجرا کردیم.

وی گفت: این طرح در دو هزار و ۳۰۰ واحد آموزشی اجرا شد.

مدیر کل آموزش و پرورش هرمزگان با اشاره به اجرای چهار طرح در راستای ارتقای کیفیت آموزشی در استان گفت: امسال مدیران و معلمان با استفاده از فنون تدریس توانمند شده‌اند و بستر برای یادگیری بهتر دانش آموزش فراهم شده است.

وی گفت: شروع نهضت هوشمند سازی مدارس، تجهیز کلاس اول‌ها به کتابخانه و تصویب طرح ارتقا و بهبود نمرات دانش آموزان با اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومان است.
ضیایی افزود: با رهبری گروه‌های جهادی برای توسعه فضا‌های آموزشی در تامین تجهیزات و کنترل آسیب‌های اجتماعی تلاش می‌کنیم.

رئیس جمهور امروز در سفری یک روزه وارد بندرعباس شد.

رئیس دولت چهاردهم علاوه بر بهره برداری از طرح‌های عمرانی و تولیدی، با فعالان اقتصادی و سرمایه گذاری، فعالان سیاسی و اجتماعی، فرهیختگان و نخبگان هرمزگان نشست‌های جداگانه خواهد داشت.

بازدید از نمایشگاه صنایع دستی و دانش بنیان، انعقاد تفاهم نامه‌ها و حضور در نشست شورای برنامه ریزی هرمزگان و نشست خبری نیز از برنامه‌های پایانی سفر یک روزه رئیس جمهور به هرمزگان است.

همچنین در نشست برنامه‌ریزی و توسعه استان، تصمیمات اتخاذ شده برای تسریع روند توسعه هرمزگان اعلام و دکتر پزشکیان در پایان سفر در گفت‌وگویی تلویزیونی نتایج این سفر را تشریح خواهد کرد.

منبع: صداوسیما

برچسب ها: سفر رئیس جمهور ، خیران مدسه ساز ، هرمزگان
خبرهای مرتبط
رئیس جمهور:
بعد از اطفای حریق ابعاد حادثه بررسی می شود
رئیس جمهور وارد بندرعباس شد
رفت و آمد آزاد خودرو‌های پلاک مناطق آزاد قشم و کیش در هرمزگان
بررسی مسائل فعالان اقتصادی هرمزگان در آستانه سفر رئیس جمهور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
رئیس جمهور امروز به هرمزگان می آید
پزشکیان وارد بندرعباس شد
آخرین اخبار
پزشکیان وارد بندرعباس شد
رئیس جمهور امروز به هرمزگان می آید
با افتتاح دادگاه خانواده در میناب فرآیند اجرای قانون حمایت از خانواده در استان هرمزگان تکمیل شد/ مشاوران قضایی در تمامی شعب حضور دارند
مطالبه‌گری در سایه قانون؛ از پاسخگویی مدیران تا حمایت بی‌امان از آمران به معروف
برگزاری آیین جشن عاطفه ها  با حضور دانش آموزان در مدارس سراسر استان هرمزگان
مدیرکل هواشناسی هرمزگان: کاهش ۹۳ درصدی بارش‌ها در برخی نقاط استان
فردا دهم مهر؛ آغاز فصل صید میگو در آبهای هرمزگان
زنگ زندگی در بیمارستان: تحصیل کودکان سرطانی با مدرسه نوید زندگی