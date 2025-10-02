باشگاه خبرنگاران جوان _ فرزانه صادق با ابراز خرسندی از حضور در استان بوشهر، تأکید کرد: یکی از مهم‌ترین برنامه‌هایی که با تأکید مقام معظم رهبری و پیگیری رئیس‌جمهور دنبال می‌کنیم، اقتصاد بر پایه دریا و اقتصاد دریا محور است که در استان بوشهر نیز این راهبرد پیگیری خواهد شد.

وی گفت: حضور در این استان که مردمانی نجیب، استعمارستیز و مهمان‌نواز دارد، مایه افتخار است، بوشهر قلب تپنده اقتصاد ایران است و توسعه آن از اولویت‌های اصلی دولت و وزارت راه و شهرسازی است.

صادق افزود: بازدیدهای امروز از پروژه‌های ریلی، بندری، آزادراهی، بزرگراهی و همچنین بخش مسکن، در همین راستا انجام می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: از روز گذشته معاونان وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن و حمل و نقل در استان بوشهر حضور داشته‌اند و با جمع‌بندی بازدیدها، تصمیم‌های لازم در پایان امروز انجام خواهد شد تا اقدامات بعدی با سرعت بیشتری پیگیری شود.

صادق در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از استاندار و نمایندگان استان بوشهر گفت: پیگیری‌ها برای تحقق این سفر انجام شد و امیدوارم با همکاری مسئولان و نمایندگان، بخشی مهم از مطالبات مردم استان عملیاتی شود.

وزیر راه و شهرسازی صبح پنجشنبه دهم مهرماه وارد فرودگاه شهدای بوشهر شد و مورد استقبال مسئولان استانی قرار گرفت.

برنامه‌های سفر وی به استان شامل بازدید از پروژه راه‌آهن بوشهر–شیراز، حضور در مراسم آغاز عملیات اجرایی برق‌رسانی مجتمع بندری نگین، دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان، بازدید از پروژه ۸۳۲ واحدی مسکن شهر بوشهر و سایت بیمارستان جایگزین فاطمه‌الزهرا (س) است.

همچنین بازدید از بندر بوشهر، حضور در جلسه مجمع نمایندگان استان، آیین تجلیل از خانواده‌های معظم شهدای وزارت راه و شهرسازی، دیدار با بانوان نخبه استان و شرکت در جلسات شورای هماهنگی راه و شهرسازی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در برنامه سفر وزیر پیش‌بینی شده است.

منبع ایرنا