حمله نیروی دریایی رژیم صهیونیستی به ناوگان بین‌المللی «صمود» با موجی از محکومیت‌های بین‌المللی و اعتراضات مردمی رو‌به‌رو شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - حمله نیروی دریایی رژیم صهیونیستی به ناوگان بین‌المللی «صمود» که حامل کمک‌های بشردوستانه برای مردم غزه بود، با موجی از محکومیت‌های بین‌المللی و اعتراضات مردمی رو‌به‌رو شده است.

ترکیه- رئیس دفتر ارتباطات ریاست‌جمهوری ترکیه، حمله به ناوگان صمود را غیرقابل قبول خواند. وزارت خارجه این کشور نیز این عمل را «تروریستی» توصیف کرده و اعلام نمود که آنکارا تمامی اقدامات لازم برای آزادی شهروندان خود و دیگر بازداشت‌شدگان را آغاز کرده است.

سازمان ملل متحد- «فرانچسکا آلبانیز»، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر سرزمین‌های فلسطینی، سکوت و همراهی دولت‌های غربی با این حمله و بازداشت شرکت‌کنندگان را «شرم‌آور» دانست.

پاکستان- نخست‌وزیر پاکستان این حمله را «بزدلانه» خواند و خواستار آزادی فوری تمامی فعالان بازداشت‌شده شد.

کلمبیا- وزارت خارجه کلمبیا اقدام رژیم صهیونیستی در بازداشت فعالان، از جمله دو شهروند کلمبیایی حاضر در ناوگان را محکوم و خواستار آزادی بی‌درنگ آنان شد.

مالزی-نخست‌وزیر مالزی با محکومیت شدید این حمله، اعلام کرد که این رژیم با جلوگیری از انجام مأموریت انسانی، بی‌اعتنایی کامل خود به حقوق ملت فلسطین و وجدان جهانی را نشان داده است. وی تأکید کرد که مالزی از تمامی ابزار‌های حقوقی برای پیگرد قانونی این رژیم استفاده خواهد کرد.

ایران- وزارت امور خارجه ایران این اقدام را نقض فاحش قوانین بین‌المللی و عملی تروریستی توصیف و بر ضرورت محاکمه این رژیم به دلیل ادامه سیاست‌های پاکسازی قومی و نسل‌کشی علیه فلسطینیان تأکید کرد.

ونزوئلا- وزارت خارجه ونزوئلا این حمله را «دزدی دریایی بزدلانه» نامیده و محاصره کمک‌های انسانی را ابزاری جنگی برای تداوم نسل‌کشی و تحمیل گرسنگی بر مردم فلسطین دانست. این وزارتخانه همچنین بر همبستگی کامل خود با ملت فلسطین و فعالان بشردوست تأکید کرد.

اعتراضات مردمی

همزمان با این محکومیت‌های رسمی، تظاهرات گسترده‌ای در شهر‌های مختلف جهان از جمله بارسلونا، رم، میلان، آتن، بروکسل، پاریس، برلین، استانبول و تونس در محکومیت این حمله و در حمایت از ناوگان «صمود» برگزار شد.

منبع: مرکز اطلاع رسانی فلسطین

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۱ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
بابا اینا همش سیاسته
اسرائیل مثل بقیه کشتی هایی که برا خودش برد. اینارم به نفع خودش مصادره میکنه...
این کارا صرفا نمایشی و برنامه ریزی شدس.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۰ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
شک نکنید دربین کفتارهای نیروی دریایی رژیم جعلی سربازان ترکیه امارات وباکو نوچه های صهیون هم بوده اند خاک برسرکشورهای منطقه که بویی از غیرت وشرافت نبرده اند ترکیه اگرپایش راازگلیمش درازترکند خردوغان ازترس اربابش سوراخ موش اجاره میکند حاکمان دست نشانده منطقه
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۷ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
خدایا شر دشمنان را از اسلام و مسلمین دور نما
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۷ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
حالا اونا به خط زدن
ما چکار کردیم خدا ما رو ببخشه تاریخ درباره سکوت ما ایرانیا درباره مظلومان چه خواهد گفت فقط محکوم کردن
۴
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۰ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
بی بی نتیابوی اهل لهستانی 45 میلیون دلار به
گوگل داده تا کلیپ های حامیان فلیسطینی را حذف کند و
بعد با کمک ربات ها کلیپ های حامی صهیونیست ها
ساخته بشه
لطفا دست بکار شوید و حمایت تون از فلیسطین را به اشتراک و افزایش دهید
۱
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۶ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
الحمدالله که طشت رسوایی حقوق بشر و ازادی. بیان دورغین
امریکا .کانادا و انگلیس .فرانسه و المان .استرالیا و
مابقی در غزه
ریخته شده و
دیگه نمیتوانند بعنوان ابزار از حقوق بشر و ازادی دورغین شون
از کشورهای مستقل زورگیری و باجگیری کنند
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۴ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
بزن زمین حاکمی که از بالا به مردم نگاه می‌کنه این صهیون فکر می‌کنه حاکم عالمه در حالی که این طور نیست ذلیل ترین موجود عالم هستی هستند ..
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۷ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
نشان بیداری جهان انشاءالله مقدم نابودی کفر و ظلم
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۶ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
ایا رژیم جعلی و نازی و تروریستی صهیونیستی
همه کشتی را گرفته یا بقیه به راهشون ادامه میدهند
لطفا توضیح دهید
بیش از 50 تا کشتی بوده
چرا اطلاعات راجع به کشتی ها به روز و به ساعت و دقیقه نمیدهید ..ممنون
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۴ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
رژیم صهیونیستی همه شون رو داره تک تک برای خودش مصادره میکنه
لعنت به صهیون جنایتکار و فاسد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۴ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
این فیلم غرب هم به پایان رسید
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۳ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
دنیای ظالم . روزی تاوان این ظلم را می دهید
۱
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۵ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
خدایا صبرمان به سر رسیده
دیگه طاقت این همه کشتار مردم بیگناه و مظلوم غزه ووو
را نداریم
این قوم اجوج و ماجوج .قوم نازی را نابود کنید
زمین باز شود و همشون را ببلعد
۱
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۷ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
این فیلمشونم تموم شد
۲
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۹ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
به شما ها چه که کی چیکار میکنه...مملکت بدبخت کردین به خاطر دیگران...با این فضولی نوبت ایران هم نزدیکه دلتون بحال خودتون بسوزه
۱۱
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۱ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
چو عضوی به درد آورد روزگار
دگر عضوها را نماند قرار
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۵ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
خدا چرا اسرائیل نابود نمی کنی تا کل مردم جهان نفس راحتی بکشند
۳
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
رامین
۱۳:۵۳ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
عزیزم اسرائیلی در کار نیست،، خود آمریکاست.
بزرگترین پایگاه آمریکا در خاورمیانه
۱۲
