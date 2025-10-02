باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - حمله نیروی دریایی رژیم صهیونیستی به ناوگان بینالمللی «صمود» که حامل کمکهای بشردوستانه برای مردم غزه بود، با موجی از محکومیتهای بینالمللی و اعتراضات مردمی روبهرو شده است.
ترکیه- رئیس دفتر ارتباطات ریاستجمهوری ترکیه، حمله به ناوگان صمود را غیرقابل قبول خواند. وزارت خارجه این کشور نیز این عمل را «تروریستی» توصیف کرده و اعلام نمود که آنکارا تمامی اقدامات لازم برای آزادی شهروندان خود و دیگر بازداشتشدگان را آغاز کرده است.
سازمان ملل متحد- «فرانچسکا آلبانیز»، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر سرزمینهای فلسطینی، سکوت و همراهی دولتهای غربی با این حمله و بازداشت شرکتکنندگان را «شرمآور» دانست.
پاکستان- نخستوزیر پاکستان این حمله را «بزدلانه» خواند و خواستار آزادی فوری تمامی فعالان بازداشتشده شد.
کلمبیا- وزارت خارجه کلمبیا اقدام رژیم صهیونیستی در بازداشت فعالان، از جمله دو شهروند کلمبیایی حاضر در ناوگان را محکوم و خواستار آزادی بیدرنگ آنان شد.
مالزی-نخستوزیر مالزی با محکومیت شدید این حمله، اعلام کرد که این رژیم با جلوگیری از انجام مأموریت انسانی، بیاعتنایی کامل خود به حقوق ملت فلسطین و وجدان جهانی را نشان داده است. وی تأکید کرد که مالزی از تمامی ابزارهای حقوقی برای پیگرد قانونی این رژیم استفاده خواهد کرد.
ایران- وزارت امور خارجه ایران این اقدام را نقض فاحش قوانین بینالمللی و عملی تروریستی توصیف و بر ضرورت محاکمه این رژیم به دلیل ادامه سیاستهای پاکسازی قومی و نسلکشی علیه فلسطینیان تأکید کرد.
ونزوئلا- وزارت خارجه ونزوئلا این حمله را «دزدی دریایی بزدلانه» نامیده و محاصره کمکهای انسانی را ابزاری جنگی برای تداوم نسلکشی و تحمیل گرسنگی بر مردم فلسطین دانست. این وزارتخانه همچنین بر همبستگی کامل خود با ملت فلسطین و فعالان بشردوست تأکید کرد.
اعتراضات مردمی
همزمان با این محکومیتهای رسمی، تظاهرات گستردهای در شهرهای مختلف جهان از جمله بارسلونا، رم، میلان، آتن، بروکسل، پاریس، برلین، استانبول و تونس در محکومیت این حمله و در حمایت از ناوگان «صمود» برگزار شد.
منبع: مرکز اطلاع رسانی فلسطین