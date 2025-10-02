باشگاه خبرنگاران جوان - آیین اختتامیه طرح ملی (مسجد، کانون نشاط) امشب (چهارشنبه ۹ مهرماه) مصادف با ولادت امام حسن عسکری (ع) در تالار فرهنگ و هنر شهر مقدس قم برگزار شد.

حجت‌الاسلام قاسم روانبخش در این مراسم با اشاره به شهدای جنگ دوازده روزه گفت: همه این شهدا با مسجد انس داشتند، شهدای نوجوان، شهید فهمیده‌ها و اساسا همه شهدا برخاسته از محافل قرآنی و مساجد بودند؛ مسجد کانون انسان سازی است و نوجوان و جوان در مسجد ساخته می‌شود.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: مسجد جوانان مسوولیت پذیر می‌سازد، انسان‌های با شخصیت و با هویت می‌سازد؛ خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: «إِنَّمَا یَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَی الزَّکَاةَ وَلَمْ یَخْشَ إِلَّا اللَّهَ ۖ فَعَسَیٰ أُولَٰئِکَ أَنْ یَکُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِینَ» (آباد کردن مساجد خدا فقط در صلاحیت کسانی است که به خدا و روز قیامت ایمان آورده و نماز را بر پا داشته و زکات پرداخته و جز از خدا نترسیده‌اند؛ پس امید است که اینان از راه یافتگان باشند).

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: عمران مساجد فقط به آبادی ساختمان آن نیست بلکه عمران مسجد به افراد و نوجوانان و جوانانی است که در این مکان مقدس حضور دارند واگرنه مسجدی با گلدسته زیبا، اما خالی از نمازگزار ویرانه است و در مقابل مسجدی با ظاهر ساده، اما مملو از جوانانی که صفوف مسجد را هنگام نماز پر میکنند به معنای واقعی کلمه آباد است؛ اگر مسجد آباد باشد انقلاب و کشور حفظ می‌شود؛ کشور پیشرفت می‌کند و دشمن در اهدافش شکست می‌خورد.



حجت‌الاسلام روانبخش افزود: باید تلاش کنیم تا مساجد و کانون‌های مساجد تقویت شوند؛ باید این اقدام محقق شود تا این فرماندهان از دست رفته جایگزین شوند، باید اختیار مساجد را هم دست جوانان بدهیم که همین امر موجب جذب مضاعف این قشر خواهد شد.



حجت‌الاسلام روانبخش در پایان گفت: ما نیز در مجلس برای تقویت ظرفیت‌های مسجد و کانون‌های مساجد تلاش خواهیم کرد