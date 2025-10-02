باشگاه خبرنگاران جوان - در فصل گذشته سوپرلیگ کاراته باشگاه‌های ایران، شاگردان حسن روحانی در بیمه تعاون در رقابتی حساس با دانشگاه‌آزاد، عنوان قهرمانی را از آن خود کردند.

چندی بعد علی صوف‌اوغلو، کاتاروی اهل ترکیه که در عضویت تیم بیمه تعاون بود به دلیل عدم حضور برای تست دوپینگ، از سوی آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ با محرومیتی چهار ساله مواجه شد.

در ادامه فدراسیون ایران پس از استعلام از فدراسیون جهانی کاراته و کسر کردن امتیازات این کاتاروی مطرح از تیم بیمه تعاون، تیم دانشگاه‌آزاد را به عنوان قهرمان معرفی کرد و جام به احمد صافی سرمربی باتجربه دانشگاه اهدا شد.

حالا پس از گذشت مدتی و بنابر متنی که صوف‌اوغلو در صفحه شخصی‌اش در فضای مجازی منتشر کرده، دادگاه حکمیت ورزش تست‌های وی را منفی دانسته و تمامی مدال‌ها، افتخارات و عناوینی این کاتارو را بازگردانده است.

وحید مومنی سرپرست دبیری فدراسیون کاراته، درباره آخرین وضعیت پرونده علی صوف‌اوغلو و تغییر نتیجه قهرمانی سوپرلیگ کاراته، اظهار داشت: پس از اعلام ابطال تمامی نتایج صوف‌اوغلو به دلیل حاضر نشدن برای تست دوپینگ از سوی ارگان‌های جهانی، عنوان قهرمانی تیم بیمه تعاون لغو و قهرمانی سوپرلیگ به تیم دانشگاه آزاد اسلامی تعلق گرفت.

وی افزود: اخیراً دادگاه عالی ورزش (CAS) رأی جدیدی صادر کرده و اعلام داشته که نتایج علی صوف‌اوغلو بازگردد. این موضوع به این معناست که نتایج وی به حالت اولیه بازمی‌گردد و در صورت تأیید نهایی فدراسیون جهانی، دوباره تیم بیمه تعاون قهرمان سوپرلیگ خواهد بود.

مومنی ادامه داد: در حال حاضر ما با فدراسیون جهانی در این خصوص مکاتبه کرده‌ایم؛ همانطور که قبلا هم پیرامون این موضوع مکاتبه کرده بودیم. منتظر اعلام رسمی فدراسیون جهانی کاراته هستیم تا وضعیت نهایی مشخص شود. طبیعی است که پس از دریافت پاسخ رسمی، نتیجه قطعی قهرمانی در سوپرلیگ از سوی فدراسیون کاراته اطلاع‌رسانی خواهد شد.

سرپرست دبیری فدراسیون گفت: با توجه به رقابت نزدیک دو تیم بیمه و دانشگاه و تساوی نتیجه تیمی، کسر امتیازات صفی اوغلو؛ منتج به قهرمانی دانشگاه آزاد شد. در واقع تنها نتایج کاتای صوف اوغلو از کل نتایج کسر شد نه تمام نتایج تیمی.

وی افزود: پس از مکاتبات متعدد با تیم بیمه تعاون و همچنین درخواست‌های مکرر دانشگاه آزاد، کاپ مقام اول توسط تیم بیمه تعاون به فدراسیون بازگردانده شد و طی مراسمی به دانشگاه آزاد تعلق گرفت.

مومنی در پایان گفت: فدراسیون کاراته ایران موظف است بر اساس مقررات بین‌المللی عمل کند و آنچه مهم است، حفظ عدالت ورزشی و رعایت حقوق تیم‌ها و ورزشکاران است.