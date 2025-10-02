باشگاه خبرنگاران جوان - بارسلونا چهارشنبهشب (نهم مهر) در ادامه هفته دوم دور گروهی لیگ قهرمانان اروپا شکست تلخ خانگی را برابر پاریسنژرمن پذیرا شد. آبیاناریها هر چند گل نخست را به ثمر رساندند، اما در نهایت با نتیجه دو بر یک شکست خوردند.
به نقل از الموندو، هانس دیتر فلیک به شکست تیمش در این بازی واکنش نشان داد. سرمربی آبیاناریها در نشست خبری پایان بازی گفت: در بهترین سطح خود بازی نکردیم. به نظرم پاریسنژرمن شایسته پیروزی بود. در نیمه اول بهتر بازی کردیم، اما در نیمه دوم به دلیل خستگی، کنترل بازی را از دست دادیم. پاریسنژرمن بازی بسیار خوبی را ارائه داد. برخی از بازیکنان مانند پدری و دِیونگ به خاطر اینکه در بیشتر بازی هستند خسته بودند و نیاز به استراحت دارند.
او ادامه داد: پس از دقیقه ۳۵، پاریسنژرمن کنترل بازی را به دست گرفت. نتوانستیم بهترین نسخه خود را نشان دهیم، اما این موضوع برای یادگیری در لیگ قهرمانان مهم است. وقتی نتیجه یک بر یک است، باید ساختار دفاعی بهتری داشته باشیم و فضاها را بهتر ببندیم. در نیمه دوم مشخص بود که برخی از بازیکنان خستهاند ولی همه تیم تمام تلاشش را کرد. باید همه در دفاع و حمله مشارکت، توپ را کنترل و از فضاها استفاده کنیم. پاریسنژرمن بازی را بسیار خوب میخواند و میداند چگونه از فرصتها بهرهبرداری کند. این درسهای مهمی برای ماست.
فلیک در پایان گفت: قطعاً ناراحتیم. این طبیعی است، چون میخواستیم امروز عملکرد بهتری داشته باشیم، اما باید از این شکست درس بگیریم و برای بهبود عملکرد در بازیهای آینده تلاش کنیم.