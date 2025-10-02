باشگاه خبرنگاران جوان - آلاینده شاخص هوای پایتخت طی ۲۴ ساعت گذشته «ازن» با میانگین ۱۰۳ بود و کیفیت هوای پایتخت در شرایط «ناسالم برای گروه‌های حساس» قرار داشت. آلاینده شاخص هم‌اکنون «ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون» نیز با میانگین ۱۰۱ و کیفیت هوا در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس است.

از ابتدای سال جاری تاکنون میانگین کیفیت هوای تهران شش روز «پاک»، ۱۱۱ روز «قابل قبول»، ۶۷ روز «ناسالم برای گروه‌های حساس»، ۷ روز «ناسالم»، دو روز «بسیار ناسالم» و دو روز «خطرناک» بوده است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به شش دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود. بر اساس این تقسیم‌بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا «پاک»، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا «قابل قبول یا متوسط»، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا «ناسالم برای گروه‌های حساس»، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا «ناسالم»، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا «بسیار ناسالم» و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا «خطرناک» است.