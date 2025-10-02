باشگاه خبرنگاران جوان - حجتالاسلام والمسلمین علی ملانوری در آیین اختتامیه طرح ملی (مسجد، کانون نشاط) که مصادف با ولادت امام حسن عسکری (ع) در تالار فرهنگ و هنر شهر مقدس قم برگزار شد،اظهار کرد: کانونهای مساجد از زلالترین و منسجمترین شبکه فعال در مساجد محسوب میشوند.
مشاور وزیر و رییس ستاد هماهنگی کانونهای مساجد کشور ادامه داد: مسجد یک عرصه برای فعالیت کنشگران متعدد است، اما شبکه نورانی کانونهای مساجد به ویژه در ایجاد شبکه منسجم قابل گزارشگیری و رصد پیشتاز هستند به طوری که امروز در سامانه بچههای مسجد که زیست بوم مجازی کانونهای مساجد محسوب میشود؛ روزانه فعالیتهای موجود در کانونها قابل مشاهده است؛ در واقع کمتر پیش آمده است که بین فعالیتهای غیردولتی و مردمی این چنین گزارشهای قابل رصدی داشته باشیم، اما کانونهای مساجد در این زمینه پیشتاز هستند. وی افزود: نکته دیگر مزیت رقابتی ماست، همه میدانیم به موجب اساسنامه و تقسیم کاری که به موجب قرارگاه ملی مسجد ایجاد شده است؛ وزارت فرهنگ به عنوان رکن ششم در این قرارگاه حضور دارد، در این میان وظیفه اصلی ستاد هماهنگی کانونهای مساجد کشور در این قرارگاه در سه عرصه هنر، کتاب و کتابخوانی و رسانه تعریف شده است.
حجتالاسلام والمسلمین ملانوری گفت: در راستای تحقق این اهداف امروز کادر نوجوان قریب بر ۲۵۰۰ نوجوان قمی آموزش دیده و حکم گرفته و مسلط در رشته خودشان دستیار امام جماعت هستند؛ این اقدام در تربیت کادر نوجوان که از ابتکارات استان قم بود از جمله کارهای عمومی در سطح فعالیتهای کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور است، اما همان طور که اشاره داشتم تخصص اصلی ما تمرکز بر حوزه هنر، رسانه، کتاب و کتابخوانی است که این سه از ماموریتهای اساسنامهای ما محسوب میشود.
مشاور وزیر و رییس ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور افزود: به تعبیر حجت الاسلام حاج علی اکبری نهضت بازگشت به مسجد در حال وقوع است؛ لذا در این راستا ۱۰ هزار مسجد در طرح ملی محراب به عنوان فعال در عرصه فعالیتهای اجتماعی شناخته شدند که از این میان ۲۴۵ مسجد از استان قم هستند، ما تعهد کردیم از میان ۱۰ هزار کانون یک خبرنگار مسجدی تربیت کنیم.
وی ادامه داد: خبرگزاری شبستان، به این منظور دبیرخانه رسانهای قرارگاه ملی مسجد شده است و ما به شکل تخصصی و شفاف گزارش عملکرد خود را در عرصههای مختلف از جمله رسانه ارایه میکنیم؛ ضمن اینکه توجه کنیم.
وی افزود: فعالیتهای کانونهای مساجد در دو محور زمانی تبلور مضاعفی دارد؛ نخست ۱۹ مهر سالروز بیانات مقام معظم رهبری در مورد کانونهای مساجد و دیگری ۱۸ اسفند سالروز تاسیس ستاد هماهنگی کانونهای مساجد که تلاش میکنیم در این دو بازه زمانی دستاوردهای سالیانه خود را گزارش کنیم.
حجتالاسلام والمسلمین ملانوری تصریح کرد: امروز دو میلیون و هشتصد هزار نفر عضو در سامانه بچههای مسجد هستند که از این میان صد هزار هنرمند در قالب گروههای سرود و نمایش در سامانه عضویت دارند و فعالیتهای خود را ارایه میکنند، برای مثال امسال که یکهزار و پانصدمین سال میلاد پیامبر اکرم (ص) بود معاونت فرهنگی هنری ستاد هماهنگی کانونهای مساجد کشور تولید ۱۵۰۰ سرود را در دستور کار خود قرار داد و در مدت اندکی که از سالروز ولادت پیامبر اکرم (ص) تا امروز میگذرد ۱۵۰ سرود ساخته شده است و قطعا تا سال آینده این ۱۵۰۰ سرود ساخته خواهد شد.
مشاور وزیر و رییس ستاد هماهنگی کانونهای مساجد کشور در ادامه گفت: پایان سخن من اشاره به یک نکته و در خواست است؛ ما معتقدیم ارزانترین و جریان سازترین فعالیتها در مسجد شکل میگیرد؛ در هیچ نهادی نمیتوانید به این شکل دستاورد داشته باشید، کانونهای مساجد در جریان جشنواره «منادیان امید» در حوزه جمعیت وارد میدان شد و عملکردی تأثیرگذار داشت؛ همچنین جشنواره «ایران مهر» که تاکنون با وجودی که اندک زمانی از فراخوان آن گذشته است قریب به ۸۰۰ اثر اعم از فیلم کوتاه و عکس در سامانه بچههای مسجد دریافت کرده است و این قدرت شبکه بچههای مسجد را نشان میدهد که در این بازه زمانی این دستاورد را داشتند.
وی افزود: بچه های مسجد آنچه را که دارند به میدان آوردند اما اکنون نوبت دو گروه است که نقش ایفا کنند؛ یکی دولت و دستگاههای حاکمیتی برای پشتیبانی از این فعالیت ها و گروه دوم خیرین و واقفین که باید از آنها بخواهیم بخشی از منابع عمران مسجد را به سمت مسایل فرهنگی و معنوی سوق دهند؛ سالهاست کتابخانه های مساجد رنگ تجهیزات جدید و کتابهای جدید را ندیده اند و بروز رسانی این موارد در توان ستاد هماهنگی کانونهای مساجد نیست؛ لذا توصیه این است که واقفین، خیرین و اعضای هیات امنا به عمران معنوی مساجد کمک کنند.
حجتالاسلام والمسلمین ملانوری گفت: امیدوارم با سپردن نقش های ملی به شهر مقدس قم بتوانیم شاهد رونق بیشتر در سطح کانونهای مساجد استان باشیم