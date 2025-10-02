سرمربی آرسنال بعد از پیروزی برابر المپیاکوس به ستایش از عملکرد شاگردانش پرداخت و آنها را شایسته پیروزی دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - آرسنال در دومین بازی خود در فصل جدید لیگ قهرمانان اروپا از المپیاکوس پذیرایی کرد و توانست با نتیجه دو بر صفر به پیروزی برسد.

در این بازی مهدی طارمی ستاره ایرانی المپیاکوس در دقیقه ۶۲ به میدان رفت، اما در جریان بازی تاثیری نداشت.

به نقل از اسپورت، آرتتا در نشست خبری بعد از بازی گفت: از اینکه به پیروزی دست پیدا کردیم و مهم‌تر اینکه دروازه خود را بسته نگه داشتیم بسیار خوشحالم. بازی را بسیار خوب شروع کردیم، گل زدیم و چند فرصت خطرناک هم ایجاد کردیم. کمی بازتر شدیم و به یک دفاع عالی از دیوید رایا برای بسته نگه داشتن دروازه مان نیاز داشتیم. بعد از این بازی و بازی مقابل نیوکاسل، باید از عملکرد بازیکنان تمجید کنیم.

او ادامه داد: حریف چند بار به منطقه جریمه ما وارد شد و تهدید واقعی ایجاد کردند. مجبور بودیم فشار زیادی وارد کنیم تا آنها را کنترل کنیم و بازی را ببریم. کلین شیت کردن در لیگ قهرمانان اروپا و لیگ جزیره کار بسیار سختی است، بنابراین باید از بازیکنان تمجید کنم. ثباتی که در این مسابقات مقابل حریفان بسیار قوی نشان می‌دهیم، فوق‌العاده است. روز شنبه دوباره مقابل وست هام بازی خواهیم کرد. مارتین ادوگارد عالی بود. او تأثیر بسیار مهمی بر بازی داشت. به حمله ادامه داد و توپ را به سمت دروازه ارسال کرد. باید گل هم می‌زد؛ بنابراین بازگشت او به این سطح بسیار خوب است. می‌خواهم همه نقش بزرگی داشته باشند. بازیکنان برای کمک آمدند. هر بازیکنی که وارد می‌شود، بعد جدیدی به تیم می‌بخشد.

آرتتا در پایان درباره بازی مقابل وست هام (که ۳۰۰امین بازی‌اش روی نیمکت آرسنال است) گفت: از این موضوع خبر نداشتم. ۳۰۰ بازی برای این باشگاه بسیار زیاد است، بنابراین احساس غرور و سپاسگزاری عمیقی دارم از همه کسانی که به من اجازه دادند این مدت طولانی اینجا بمانم.