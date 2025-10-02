سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باغملک گفت: پیش بینی بالغ بر ۳۰ هزار تن ذرت علوفه‌ای از این شهرستان را داریم.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ حدیث ابراهیمی پور ـ سید قاسم خورشیدی، سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باغملک گفت: برداشت ذرت علوفه‌ای از سطحی بالغ بر ۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان باغملک آغاز شده است.

او افزود: این محصول به‌صورت کشت با سیستم‌های آبیاری تحت فشار شامل روش‌های بارانی و قطره‌ای انجام شده که نقش مهمی در بهره‌وری منابع آب و افزایش عملکرد محصول داشته است.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باغملک می گوید: با توجه به شرایط مناسب اقلیمی، مدیریت صحیح مزرعه و رعایت اصول فنی توسط بهره‌برداران، عملکرد متوسط محصول حدود ۶۰ تن در هر هکتار برآورد می‌شود و در مجموع، پیش‌بینی تولید بالغ بر ۳۰ هزار تن ذرت علوفه‌ای در این فصل را داریم.

خورشیدی با اشاره به اهمیت این محصول در تأمین خوراک دام، تصریح کرد: عمده محصول برداشت‌شده در واحدهای دامپروری شهرستان و دامداری‌های صنعتی منطقه مصرف می‌شود و بخشی از تولید نیز به شهرستان‌ها و استان‌های دیگر صادر خواهد شد.

برچسب ها: ذرت علوفه ای ، برداشت ذرت علوفه ای
پیش بینی برداشت ۳۰ هزار تن ذرت علوفه‌ای در شهرستان باغملک
پیش بینی برداشت ۳۰ هزار تن ذرت علوفه‌ای در شهرستان باغملک