باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - یک ناوگان حامل کمک به غزه اعلام کرد که دهها کشتی آن، روز پنجشنبه علیرغم حمله نیروی دریایی اسرائیل، همچنان با قدرت در حال حرکت به سمت سرزمین فلسطینی جنگزده هستند.
«ناوگان جهانی صمود» — متشکل از حدود ۴۵ شناور که سیاستمداران و فعالانی از جمله «گرتا تونبرگ»، کنشگر سوئدی آب و هوا را حمل میکنند — ماه گذشته اسپانیا را ترک کرد تا محاصره اسرائیل بر این سرزمین فلسطینی را بشکند. سازمان ملل میگوید قحطی در غزه آغاز شده است.
نیروی دریایی اسرائیل روز چهارشنبه پس از هشدار به ناوگان مبنی بر ورود نکردن به آبی که ادعا میکند تحت محاصره آن است، به این ناوگان حمله کرد و کشتی تونبرگ نیز در میان آنها بود که از ادامه مسیر متوقف شد.
اما ناوگان اعلام کرد که تا بامداد روز پنجشنبه، اکثر شناورهای آن در حال ادامه سفر خود هستند و علیرغم این وقفه در نزدیکی سواحل نوار غزه قرار دارند.
ناوگان در پستی در ایکس با اشاره به ساعت ۳:۲۰ بامداد به وقت محلی (۰۰:۲۰ به وقت گرینویچ) نوشت: «۳۰ قایق هنوز در مسیر غزه با قدرت در حال حرکت هستند، تنها ۴۶ مایل دریایی فاصله دارند، علیرغم تجاوزهای مداوم نیروی دریایی اشغالگر اسرائیل.»
«سیف ابوشک»، سخنگوی ناوگان گفت که نیروهای اسرائیلی ۱۳ قایق حاوی حدود ۲۰۰ نفر را در مجموع رهگیری کردهاند که بسیاری از آنان از اسپانیا و ایتالیا هستند.
اما او در ویدیویی که در اینستاگرام منتشر شد، گفت: «ماموریت ما ادامه دارد». او در مورد شناورهای باقیمانده گفت: «آنان مصمم هستند. انگیزه دارند و هر کاری که از دستشان برآید انجام میدهند تا سحرگاه امروز بتوانند محاصره را بشکنند.»
ناوگان گفت این حمله در حدود ساعت ۸:۳۰ شب روز چهارشنبه رخ داده و این اقدام را «غیرقانونی» توصیف کرد، زیرا آنها در حال عبور از آبهای بینالمللی بودند. این بیانیه افزود: «فراتر از حملات تأییدشده، پخش زنده و ارتباطات با چندین شناور دیگر قطع شده است.»
وزارت امور خارجه اسرائیل در ایکس نوشت که «چندین شناور از ناوگان ... به طور ایمن متوقف شدهاند و مسافران آنها به یک بندر اسرائیلی منتقل میشوند.» این وزارتخانه فیلمی از تونبرگ ۲۲ ساله در حال جمعآوری وسایل شخصیاش منتشر کرد و افزود: «گرتا و دوستانش سالم و در امان هستند.»
حماس حمله به ناوگان را «در آبهای بینالمللی» محکوم کرد و آن را «جنایت دزدی دریایی و تروریسم دریایی» خواند.
اسپانیا و ایتالیا، که هر دو کشتی اسکورت دریایی اعزام کرده بودند، از شناورها خواسته بودند قبل از ورود به منطقه ممنوعه اعلام شده اسرائیل در سواحل غزه توقف کنند و گفتند که ناوچههای آنان از این علامت عبور نخواهند کرد.
ادامه سفر پس از توقف و درگیری
پس از یک توقف ۱۰ روزه در تونس — جایی که سازماندهندگان گزارش دو حمله پهپادی دادند — ناوگان در ۱۵ سپتامبر سفر خود را از سر گرفت.
این گروه گفت یکی از کشتیهای اصلی آن، «آلما»، «به طور تهاجمی توسط یک کشتی جنگی اسرائیل محاصره شد»، قبل از آنکه یک شناور دیگر به نام «سیریوس» مورد «مانورهای آزاردهنده مشابه» قرار گیرد.
ناوگان پیش از این عهد کرده بود که به رغم آنچه «تاکتیکهای ارعاب» توسط ارتش اسرائیل خواند، تلاش خود برای رساندن کمک به سرزمین ساحلی ویران شده را ادامه دهد.
این ناوگان در ایکس گفت که «هوشیار هستیم در حالی که وارد منطقهای میشویم که ناوگانهای قبلی در آن رهگیری و/یا مورد حمله قرار گرفتند.»
در ایتالیا — که پیش از این یک اعتصاب عمومی در حمایت از ناوگان شاهد بوده — صدها نفر چهارشنبه شب در رم در حمایت از آن تجمع کردند. معترضان طرفدار فلسطین در ناپل، قطارها را در ایستگاه اصلی این شهر در جنوب ایتالیا به مدت حدود یک ساعت مسدود کردند قبل از آنکه توسط پلیس پراکنده شوند. اتحادیهها برای روز جمعه اعتصاب دیگری فراخواندهاند تا دولت را برای اقدام قویتر علیه اقدامات اسرائیل تحت فشار قرار دهند.
گوستاوو پترو، رئیسجمهور کلمبیا، گفت که به دلیل این رهگیری، تمام دیپلماتهای باقیمانده اسرائیل در این کشور را اخراج خواهد کرد. وزیر امور خارجه ترکیه این اقدام را «یک عمل تروریستی که نقض قوانین بینالمللی است و جان غیرنظامیان بیگناه را به خطر میاندازد» خواند. اسرائیل تلاشهای مشابهی را در ماههای ژوئن و ژوئیه مسدود کرده بود.
«اسکار لوپز»، وزیر دگردیسی دیجیتال اسپانیا، از ناوگان خواسته بود که به منطقه ممنوعه اعلام شده اسرائیل — که ۱۵۰ مایل دریایی از سواحل غزه امتداد دارد — وارد نشود. ایتالیا نیز از فعالان خواست «همین حالا توقف کنید» پس از آنکه ناوچه آن در آن محدودیت توقف کرد.
فعالان گفتند تصمیم اسپانیا و ایتالیا تلاشی برای «خرابکاری» در تلاشهای آنان بوده است. «پدرو سانچز»، نخستوزیر اسپانیا، گفت که فعالان خطری ایجاد نمیکنند و از همتای اسرائیلی خود، بنیامین نتانیاهو، خواست که آنان را یک تهدید در نظر نگیرد؛ و «جورجیا ملونی» از ایتالیا گفت که این سفر میتواند طرح صلح غزه که اخیراً توسط دونالد ترامپ پیشنهاد شده و در حال مذاکره است را به خطر بیندازد.
منبع: حریت