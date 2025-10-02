سرمربی تیم کشتی فرنگی آذربایجان از قدرت بالای سعید اسماعیلی در جهانی زاگرب ابراز شگفتی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سعید اسماعیلی، کشتیگیر فرنگیکار ایران، در اولین حضور خود در رقابتهای جهانی بزرگسالان با پیروزی بر حسرت جعفراف از آذربایجان، قهرمان وزن ۶۷ کیلوگرم جهان شد. او که پیش از این مدال طلای المپیک را نیز کسب کرده بود، با این قهرمانی "کلکسیون طلایی" خود را تکمیلتر از گذشته کرد.
به نقل از سایت آذربایجانی azerisport، حسن علیاف، سرمربی تیم کشتی فرنگی آذربایجان در ارزیابی از شکست نماینده کشورش در فینال جهانی زاگرب گفت: حسرت جعفراف کشتی گیر قدرتمندی است ولی واقعا حریف او در دیدار نهایی (سعید اسماعیلی) بسیار قوی بود صادقانه بگویم، حریف او از نظر ذهنی آمادهتر و با انگیزهتر به نظر میرسید. او قهرمان المپیک است و نمیشد او را شکست داد.