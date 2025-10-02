باشگاه خبرنگاران جوان - سردار رضا رستگار در کارگاه آموزشی «تبیین خط مشی‌های اجرای صحیح مأموریت‌ها و شرح وظایف یگان» در همایش ملی رؤسای ادارات شهرستان‌ها و فرماندهان یگان حفاظت محیط‌زیست کشور که در قم برگزار شد، با اشاره به اهداف برگزاری این جلسه اظهار کرد: این کارگاه فرصتی برای تبیین مأموریت‌ها، آموزش و راهکار‌های تأمین امنیت در اجرای وظایف سازمانی است. سردار رستگار یکی از مهم‌ترین اقدامات یگان حفاظت سازمان را آموزش مستمر دانست و گفت: نباید آموزش صرفاً به دوره‌های بدو خدمت محدود شود و لازم است در تمام استان‌ها به‌صورت منظم، کلاس‌های تخصصی و میدانی، به‌ویژه در حوزه تیراندازی و آشنایی با سلاح، برگزار شود.

سردار رستگار با اشاره به تجربه‌های گذشته تأکید کرد: کارکنان باید آمادگی عملیاتی خود را در تمام شرایط حفظ کنند، چرا که یگان حفاظت خط مقدم دفاع از سرمایه‌های طبیعی کشور است.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور با بیان اینکه تجهیزات یگان باید همواره آماده مأموریت باشند، خواستار اختصاص یک روز در هفته به‌عنوان «روز نگهداری» شد و بیان کرد: در این روز همه خودروها، سلاح‌ها، مهمات و تجهیزات پاسگاه‌ها باید بررسی و سرویس شوند. همچنین برای ورود به فصل زمستان، نیاز است ناوگان و امکانات به‌طور ویژه مورد بازبینی قرار گیرند تا مشکلی در اجرای مأموریت‌ها ایجاد نشود.

وی با اشاره به اهمیت تسلیحات یگان حفاظت گفت: یگان بدون سلاح هویت ندارد به همین دلیل طرح ساماندهی سلاح بصورت پایلوت در استان اجرا می‌شود که بر اساس این طرح، سلاح‌ها در پاسگاه‌ها به‌صورت متمرکز نگهداری شده و استفاده از آنها براساس شیفت‌بندی و به‌طور چرخشی میان نیرو‌ها انجام خواهد شد؛ این اقدام علاوه بر افزایش نظم و مسئولیت‌پذیری، مشکلات ناشی از حمل شخصی سلاح توسط کارکنان را کاهش می‌دهد.

سردار رستگار تاکید کرد: شمارش ماهیانه سلاح و مهمات به‌صورت دقیق انجام و نتایج در دفاتر ویژه ثبت شود و فرماندهان استانی در بازدید‌های ماهیانه خود بر این موضوع نظارت جدی داشته باشند.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور گفت: تامین تسلیحات و مهمات جدید، تامین تجهیزات غیرکشنده شامل افشانه و شوکر از جمله اقدامات صورت گرفته در بخش تأمین سلاح و تجهیزات نیرو‌ها بوده که با پیگیری‌های لازم در سال جاری انجام شده است.

وی به موضوع شهدای والامقام این سازمان محیط زیست اشاره کرد و گفت: تاکنون ۱۵۳ نفر از محیط‌بانان در راه حفاظت از طبیعت به شهادت رسیدند و یکی از دغدغه‌های اصلی ما پیگیری وضعیت حقوقی این عزیزان است.

سردار رستگار با اشاره به ظرفیت ساختاری یگان حفاظت اعلام کرد: اکنون حدود ۳۸۰۰ نفر در یگان مشغول فعالیت هستند، در حالی‌که ظرفیت چارت مصوب ۷۰۰۰ نفر است. کمبود نیرو یکی از چالش‌های جدی ماست که باید با جذب تدریجی و برنامه‌ریزی دقیق برطرف شود.

فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست خطاب به فرماندهان استان‌ها تأکید کرد: دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های تشکیلاتی باید همواره در دسترس باشد و مانند «رساله عملی» در تمام تصمیم‌ها و اقدامات مورد استفاده قرار گیرد.

براساس گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط‌زیست، وی در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای محیط‌بان گفت: هدف ما این است که با خرد جمعی، تعامل، آموزش مداوم و برنامه‌ریزی دقیق، یگانی قدرتمند و کارآمد برای حفاظت از محیط‌زیست کشور به نسل‌های آینده تحویل دهیم.