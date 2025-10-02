باشگاه خبرنگاران جوان - کامران عبدولی معاون پیشگیری سازمان آتش نشانی تهران، با تأکید بر اینکه تمهیدات طراحی شده در ساختمان‌ها برای کنترل آتش و دسترسی سریع به منابع آب، نقش کلیدی در کاهش خسارت‌های ناشی از حریق دارد، افزود: وجود مخازن آب و شیر‌های هیدرانت به‌ویژه در ساختمان‌های بلندمرتبه و مجموعه‌های بزرگ، به آتش‌نشانی کمک می‌کند تا به سرعت واکنش نشان دهد؛ بنابراین مدیران ساختمان‌ها و شهروندان باید استخر‌ها و مخازن آب خود را پر نگه دارند. حداقل به فاصله ۱۰۰ متر از همدیگر شیر هیدرانت در آن مجموعه‌ها طراحی و اجرا شود که ما بتوانیم به راحتی به آن‌ها در زمان حریق و حادثه دسترسی پیدا کنیم و از این‌ها برای خودروهایمان استقاده کنیم و تأمین آب را داشته باشیم.

وضعیت شیر‌های هیدرانت در پایتخت

عبدولی در خصوص شیر‌های هیدرانت توضیح داد: اندازه و تعداد شیر‌های نصب‌شده کافی نیست و ما در خواست کرده‌ایم و طرح آن هم ریخته شده است. طرح توسعه شیر‌های هیدرانت در مناطق مختلف آغاز شده و با همکاری ایستگاه‌های محلی در حال تکمیل است. با وجود کمبود آب و خشکسالی، سازمان آتش‌نشانی با تانکر‌های سیار و پشتیبانی شهرداری، اقدامات لازم را انجام داده است، اما شهروندان با پر نگه داشتن مخازن خود می‌توانند نقش مؤثری در مقابله با حریق داشته باشند.

تأمین آب در بوستان‌ها و مناطق حاشیه‌ای

وی گفت: در فضای سبز داخل شهر مشکل خاصی وجود ندارد، زیرا هم شیر‌های هیدرانت نصب شده و هم امکان نصب مخازن اضطراری وجود دارد. اما در حومه و مناطق اطراف تهران که مستعد حریق هستند، استفاده از حوضچه‌ها و مخازن اضطراری، بهترین روش برای دسترسی سریع آتش‌نشانی به آب است و باعث کاهش زمان رفت و برگشت تانکر‌ها می‌شود.