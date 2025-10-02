داوران بازی‌های هفته ششم لیگ برتر در فصل جاری مشخص شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسامی داوران بازی‌های هفته ششم لیگ برتر در فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ از سوی کمیته داوارن به شرح زیر اعلام شد:

پنجشنبه ۱۰ مهرماه

* ملوان بندرانزلی- خیبر خرم‌آباد 

داوران:حسین زمانی، مهدی سیفی، مرتضی سلمان نژاد و مهدی جبرئیلی داور VAR: وحید کاظمی کمک: مهرداد خسروی ناظر: رضا عبدوس

*فجر سپاسی شیراز- استقلال خوزستان

داور: شبیر بهروزی کمک ها: محمدصالح عرب آبادی، حامد تازه پور و مصطفی بینش داور VAR: سیدرضا مهدوی کمک: غلامرضا ادیبی ناظر: علیرضا کهوری

جمعه ۱۱ مهر ۱۴۰۴

* مس رفسنجان - پیکان تهران

داور: وحید زمانی کمک ها:حامد صفایی، سجاد نجفی نژاد و مسعود حقیقی داور VAR: میثم حیدری کمک: سیدحسین حسینی ناظر:حسین طالقانی

* آلومینیوم اراک- شمس‌آذر قزوین 

داور: ناصر جنگی کمک ها: سعید زیبا، مرتضی یوسف شهریاری و شهاب محمدی داور VAR: پیام حیدری کمک: علی بای ناظر: محمود رفیعی

* پرسپولیس - گل‌گهر سیرجان 

داور: کوپال ناظمی کمک: محمد عطایی، عباس پورحیدری، حامد سیری داور VAR: موعود بنیادی‌فرد کمک: علی احمدی ناظر: حسین خانبان

 شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۴

*سپاهان - ذوب آهن

داور: پیام حیدری کمک ها: دانیال باشنده، وحید سیفی و حسین امیدی داور VAR: وحید کاظمی کمک: احمد محمدی ناظر: اسماعیل صفیری 

* فولاد خوزستان - تراکتور تبریز

داور:بیژن حیدری کمک ها: فرهاد مروجی، محمد هاشمی نسب و ایمان کهیش داور VAR: سیدرضا مهدوی کمک: علیرضا مرادی ناظر: آرمان اسعدی

یکشنبه ۱۲ مهرماه ۱۴۰۴

* چادرملو اردکان - استقلال تهران

داور: موعود بنیادی‌فرد کمک‌ها: علیرضا ایلدروم، اسماعیل احمدی، احسان اکبری داور VAR: امیر عرب‌براقی کمک: مهناز ذکایی ناظر: حیدر شکور

برچسب ها: اسامی داوران ، لیگ برتر فوتبال
خبرهای مرتبط
اسدی:
باید به هاشمیان فرصت بدهند/ بیفومای استقلال خوزستان را در پرسپولیس نمی بینیم
هفته ششم لیگ برتر فوتبال؛
رقابت ۳ تیم برای صدر نشینی موقت در لیگ برتر
تساوی نمایندگان مازندران در آغاز لیگ برتر فوتبال جوانان کشور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
شگفتی سرمربی آذربایجان از قدرت «ترمیناتور» کشتی ایران
قرعه‌کشی جام ملت‌های فوتبال آسیا؛ مصاف امید‌های ایران با کره جنوبی
رقابت ۳ تیم برای صدر نشینی موقت در لیگ برتر
شانس اندک استقلال برای صعود به مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا
واکنش آرتتا به شکست دادن تیم طارمی
انریکه بارسلونا را شکست داد/ مساوی‌های تمام نشدنی یوونتوس و شکست یاران طارمی در لندن + فیلم
پیروزی حسین وفایی مقابل اسنوکرباز انگلیسی
پارادوومیدانی قهرمانی جهان؛ افروز با شکستن رکورد جهان طلایی شد
علیرضا مهمدی پای خود را جراحی کرد
AFC: شرایط برای استقلال در آسیا سخت شد
آخرین اخبار
تحلیلی بر محرومیت ۲ پنجره نقل و انتقالاتی استقلال
عفو بین الملل: فیفا و یوفا، اسرائیل را محروم کنند
پیروزی پرگل دختران استقلال در لیگ فوتسال
از توصیه پروین به درویش تا اخراجی عجیب در فوتبال انگلیس + فیلم
فیفا فورا درباره عدم صدور ویزا برای «تاج» و «قلعه‌نویی» ورود کند
اسطوره کشتی جهان: تمرینات فشرده و تعهد کشتی‌گیران ایرانی رمز موفقیت آنهاست
پشت پرده بسته شدن پنجره نقل و انتقالاتی استقلال چه بود؟
قرعه‌کشی جام ملت‌های فوتبال آسیا؛ مصاف امید‌های ایران با کره جنوبی
سایت پرتغالی: ساپینتو دوئل آسیایی را به ناندینیو باخت
زمان برگزاری مجمع سالیانه فدراسیون والیبال مشخص شد
اعلام اسامی کمانداران اعزامی به مسابقات بین‌المللی ارمنستان
AFC: شرایط برای استقلال در آسیا سخت شد
شانس اندک استقلال برای صعود به مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا
پارادوومیدانی قهرمانی جهان؛ افروز با شکستن رکورد جهان طلایی شد
راهیابی سه سنگ‌نورد ایرانی به بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶
علیرضا مهمدی پای خود را جراحی کرد
پایان ثبت‌نام انتخابات فدراسیون روئینگ؛ محسن شادی تک کاندیدا شد
اعلام اسامی داوران هفته ششم لیگ برتر
پیروزی حسین وفایی مقابل اسنوکرباز انگلیسی
شگفتی سرمربی آذربایجان از قدرت «ترمیناتور» کشتی ایران
واکنش آرتتا به شکست دادن تیم طارمی
فلیک: خوب نبودیم/ باید از این شکست درس بگیریم
مومنی: وظیفه ما اجرای عدالت است/ فدراسیون جهانی تایید کند قهرمانی بیمه‌تعاون برمی‌گردد
انریکه بارسلونا را شکست داد/ مساوی‌های تمام نشدنی یوونتوس و شکست یاران طارمی در لندن + فیلم
رقابت ۳ تیم برای صدر نشینی موقت در لیگ برتر
عذرخواهی باشگاه استقلال از هواداران/ تکلیف ساپینتو روشن می‌شود
استقلال ۰ - ۱ المحرق/ شکست دوباره آبی‌پوشان در آسیا
گرانترین بازیکن فوتبال ایران مشخص شد
جزئیات صادر نشدن روادید تاج، قلعه‌نویی و همراهان برای سفر به آمریکا
سعید اسماعیلی عنوان بهترین کشتی‌گیر ماه را کسب کرد