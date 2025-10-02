سفیر روسیه در سازمان ملل برنامه تسلیحات هسته‌ای کره شمالی یک «راز آشکار» و یک «واقعیت» خواند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - «واسیلی نبزنیا»، سفیر روسیه در سازمان ملل متحد، گفت که برنامه تسلیحات هسته‌ای کره شمالی یک «راز آشکار» و یک «واقعیت» است.

این دیپلمات گفت که این برنامه هم اکنون در قانون اساسی کره شمالی ثبت شده و آن را پاسخی به فعالیت‌های نظامی «تحریک‌آمیز» ایالات متحده، کره جنوبی و ژاپن توصیف کرد.

نبزنیا همچنین به سخنرانی اخیر «کیم سون گیونگ»، معاون وزیر امور خارجه کره شمالی، در سازمان ملل اشاره کرد که اعلام کرده بود پیونگ یانگ هرگز زرادخانه هسته‌ای خود را رها نخواهد کرد.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۹ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
سگان مثل نتیابو وترمپ وسران سه کشوراروپایی زبان ادمی نمیفهمند فقطبمب اتمی میفهمند وازش میترسند مانندچماق درمقابل سگ .هوای محیط زندگیشون نجس است دست بهشون بزنی اگرنم داشته باشد نجس وحتی مویشون چونکه جزونجاسات هستند‌ شدیدا بایدپرهیزکرد‌ والا الودگی ایجادمیشود کافرند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۰ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
اگه پس گشت رو سفت گرفتن باید علنا از کره شمالی موشک اتمی بخریم
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۵ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
زرادخانه ها هستند کره شمالی نگه داشته است والی چندین بار بمب باران شده بود
۰
۰
پاسخ دادن
