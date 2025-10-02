باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - «واسیلی نبزنیا»، سفیر روسیه در سازمان ملل متحد، گفت که برنامه تسلیحات هسته‌ای کره شمالی یک «راز آشکار» و یک «واقعیت» است.

این دیپلمات گفت که این برنامه هم اکنون در قانون اساسی کره شمالی ثبت شده و آن را پاسخی به فعالیت‌های نظامی «تحریک‌آمیز» ایالات متحده، کره جنوبی و ژاپن توصیف کرد.

نبزنیا همچنین به سخنرانی اخیر «کیم سون گیونگ»، معاون وزیر امور خارجه کره شمالی، در سازمان ملل اشاره کرد که اعلام کرده بود پیونگ یانگ هرگز زرادخانه هسته‌ای خود را رها نخواهد کرد.

منبع: تاس