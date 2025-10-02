ثبت نام انتخابات فدراسیون روئینگ درحالی به پایان رسید که محسن شادی تک کاندیدای این فدراسیون است.

باشگاه خبرنگاران جوان - پس از پایان زمان انتخابات تنها محسن شادی قهرمان باسابقه روئینگ برای حضور در انتخابات ثبت‌نام کرد.

محسن شادی سرپرست فدراسیون پیش از آغاز ثبت‌نام‌ها از سمت خود کناره‌گیری کرد تا طبق قانون بتواند در انتخابات فدراسیون شرکت کند.

از مهم‌ترین سوابق دوران قهرمانی محسن شادی می‌توان به ۲ مدال طلای بازی‌های گوانجو و اینچوان و دو مدال طلای جهانی اشاره کرد.

همچنین محسن شادی سابقه حضور در دو المپیک پکن و لندن را در کارنامه خود دارد و سه سال نیز به عنوان رئیس هیات قایقرانی استان آذربایجان غربی مشغول به فعالیت بود.

از ابتدای تشکیل فدراسیون روئینگ با دستور احمد دنیامالی، محسن شادی به عنوان سرپرست فدراسیون انتخاب شده بود.