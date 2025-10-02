باشگاه خبرنگاران جوان - فعالیتهای ورزشی بهعنوان یکی از مؤلفههای کلیدی برای حفظ سلامت جسمی و روانی دانشجویان، همواره نقش مهمی در بهبود کیفیت زندگی و تحصیل دارد. این روزها دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد استان چهارمحال و بختیاری به دلیل بسته بودن سالنهای ورزشی حال و روز خوشی ندارند و این عدم دسترسی کافی دانشجویان به فضاها و امکانات ورزشی آنها را گلایهمند کرده است.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی به شرح این ماجرا پرداخت و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.
متن پیام شهروندخبرنگار
درب سالنهای ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان شهرکرد استان چهارمحال و بختیاری به روی دانشجویان بسته است. دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد یکی از واحدهای پرجمعیت دانشگاهی سطح استان است که با دارا بودن دانشجویان مستعد رشتههای مختلف ورزشی با دربهای بسته سالنهای ورزشی مواجه هستند.
درکنار این دانشگاه واحد دیگری بنام دانشگاه علوم پزشکی قرار دارد که دارای برنامه ریزی مدون ورزشی وتیمهای مختلف در تمام رشتههای ورزشی دارد و برای تمامی مناسبتها تیمهای دانشگاه علوم پزشکی صدرنشین مسابقات وآمادگی جسمانی دانشحویان خود قراردارد.
اکثریت دانشحویان دانشگاه آزاد شهرکرد که از ۳ الی۶ سال دراین دانشگاه مشغول تحصیل هستند؛ با گلایه میگویند؛ ما هیچ فعالیتی از تربیت بدنی دانشگاه ندیدهایم؛ در صورتی که دانشجویان زیادی در رشتههای مختلف دراین دانشگاه هستند؛ فقط یک مسئول میخواهد برای ورزش آنان برنامه ریزی کند تا درخشش آنان را درسطح استان وملی ببینند؛ ولی متاسفانه حتی حاضر نیستند درب سالنهای ورزشی را برای اوقات فراغت دانشجویان خود باز کنند. اگر چه امروزه تمام دانشگاههای سطح استان وکشور به ورزش در جهت آمادگی جسمانی وسلامت دانشجویان خود اهمیت میدهند ما در دانشگاه آزاد این شهرستان مجبوریم وقت مازاد وفراغت خود را در سالنهای ورزشی شهر بگذرانیم؛ ورزش در دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد سالهاست در مورد توجه قرار ندارد.
