باشگاه خبرنگاران جوان _ کارن یحیایی اظهار کرد: هم‌اکنون شش دانشجوی دیگر همچنان در بیمارستان بستری هستند که چهار نفر آنان در بخش عادی و دو نفر نیز در بخش مراقبت‌های ویژه تحت نظر پزشکان قرار دارند.

وی افزود: خدمات درمانی برای دانشجویان حادثه‌دیده به‌طور شبانه‌روزی ادامه دارد و تیم پزشکی با دقت وضعیت سلامت آنان را رصد می‌کند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن شرایط ترخیص باقی‌مانده دانشجویان نیز فراهم شود.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی سمنان، گفت: به دنبال بروز این حادثه و در راستای پاسخگویی به افکار عمومی و رفع کاستی‌های موجود در حوزه حمل‌ونقل دانشجویی، تغییراتی در سطح مدیریتی دانشگاه انجام گرفت و سه مسئول مرتبط از سمت خود برکنار شدند.

یحیایی یادآور شد: مسئولیت معاون پیشین دانشجویی و فرهنگی دانشگاه، مدیر امور دانشجویی و همچنین مسئول حمل‌ونقل دانشکده پیراپزشکی سرخه پایان یافته و افراد جدید جایگزین شده‌اند.

صبح روز هشتم مهرماه، سرویس دانشجویی حامل دانشجویان دانشکده پیراپزشکی سرخه در محور سمنان – سرخه با یک دستگاه تریلی برخورد کرد که در پی آن، دو تن از دانشجویان در دم جان باختند و ۱۲ نفر دیگر دچار مصدومیت شدند.

جان‌باختگان این حادثه دو دانشجوی دختر به نام‌های نرگس فتحی‌نژاد ۲۰ ساله و سیده زینب شعنی ۲۵ ساله بودند که یادشان در کنار نگرانی برای بهبودی مصدومان، فضای دانشگاه را به‌شدت تحت‌تأثیر قرار داده است.

