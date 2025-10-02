مدیر اداره جهاد کشاورزی شهرستان آباده از خسارت گسترده سرمای زودرس پاییزه به مزارع این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی امینی با اعلام این خبر اظهارکرد: بروز سرمای ناگهانی در اوایل مهرماه، به بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ هکتار از مزارع آبی شهرستان خسارت وارد کرده است.

به گفته او، این سرمازدگی دامنگیر ۲ هزار و ۳۹۱ هکتار از مزارع شامل سیب‌زمینی، لوبیا، گوجه‌فرنگی، یونجه، حبوبات، کدو آجیلی و آفتابگردان شده و میزان خسارت را بین ۳۰ تا ۷۰ درصد برآورد کرد.

این مقام مسئول خسارت مالی ناشی از این رویداد را حدود پنج هزار و ۱۵۶ میلیارد ریال به اراضی زراعی آبی اعلام و از متولیان استانی درخواست کرد تا برای جبران خسارت، به کشاورزان آسیب‌دیده کمک فوری کنند.

امینی بر اجرای راهکارهای مقابله با سرمازدگی مانند افزایش رطوبت مزرعه، به هم زدن هوای محیط، محلول‌پاشی اسید آمینه و استفاده از کودهای پتاسیم‌دار برای افزایش مقاومت گیاهان تاکید کرد.

شهرستان آباده در فاصله ۲۷۶ کیلومتری از شمال شهر شیراز قرار گرفته است.

منبع: جهاد کشاورزی آباده

برچسب ها: جهاد کشاورزی ، سرمازدگی ، مزارع ، آباده
خبرهای مرتبط
صدور بالغ بر ۱۲۵ هزار فقره سند مالکیت تک برگ در نیمه نخست امسال
فرصت‌سازی از همسایگان؛ فارس در مسیر توسعه صادرات کشاورزی
تمام مشاوران املاک فارس تا پایان آبان باید به سامانه کاتب متصل شوند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مرگ تلخ دو توله خرس قهوه‌ای در برخورد با قطار در کوه خرسی مرودشت
نخبگان، چراغ‌های روشن توسعه؛ بنیاد فارس در مسیر حمایت و اثرگذاری علمی
رشد اقتصادی در گرو بهره‌وری؛ فارس نیازمند تحول اساسی
ممنوعیت فعالیت در دروازه کازرون؛ شروع فعالیت در بازار پروتین
آخرین اخبار
ممنوعیت فعالیت در دروازه کازرون؛ شروع فعالیت در بازار پروتین
رشد اقتصادی در گرو بهره‌وری؛ فارس نیازمند تحول اساسی
مرگ تلخ دو توله خرس قهوه‌ای در برخورد با قطار در کوه خرسی مرودشت
نخبگان، چراغ‌های روشن توسعه؛ بنیاد فارس در مسیر حمایت و اثرگذاری علمی
سند راهبردی توسعه پایدار گردشگری فارس رونمایی شد
غیبت هواداران تلخ‌ترین اتفاق است
امنیت سرمایه‌گذاری اولویت قضایی است/ با «ما می‌توانیم» تحریم‌ها را بلااثر می‌کنیم
بهره‌وری، چالش اصلی کشور/ آینده اقتصاد با مصرف منابع زیاد و اثربخشی کم تهدید می‌شود
۳۰ تن انجیر استهبان به کمک پست فارس در کشور توزیع شد
وقوع بحران محیط زیستی در صورت جمع‌ نشدن پسماندهای عفونی مراکز درمانی شیراز
صدور بالغ بر ۱۲۵ هزار فقره سند مالکیت تک برگ در نیمه نخست امسال