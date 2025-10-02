مدیر اداره جهاد کشاورزی شهرستان آباده از خسارت گسترده سرمای زودرس پاییزه به مزارع این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی امینی با اعلام این خبر اظهارکرد: بروز سرمای ناگهانی در اوایل مهرماه، به بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ هکتار از مزارع آبی شهرستان خسارت وارد کرده است.

به گفته او، این سرمازدگی دامنگیر ۲ هزار و ۳۹۱ هکتار از مزارع شامل سیب‌زمینی، لوبیا، گوجه‌فرنگی، یونجه، حبوبات، کدو آجیلی و آفتابگردان شده و میزان خسارت را بین ۳۰ تا ۷۰ درصد برآورد کرد.

این مقام مسئول خسارت مالی ناشی از این رویداد را حدود پنج هزار و ۱۵۶ میلیارد ریال به اراضی زراعی آبی اعلام و از متولیان استانی درخواست کرد تا برای جبران خسارت، به کشاورزان آسیب‌دیده کمک فوری کنند.

امینی بر اجرای راهکارهای مقابله با سرمازدگی مانند افزایش رطوبت مزرعه، به هم زدن هوای محیط، محلول‌پاشی اسید آمینه و استفاده از کودهای پتاسیم‌دار برای افزایش مقاومت گیاهان تاکید کرد.

شهرستان آباده در فاصله ۲۷۶ کیلومتری از شمال شهر شیراز قرار گرفته است.

منبع: جهاد کشاورزی آباده