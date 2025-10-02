سوقندی گفت:دستاوردهای برگزاری جلسه شورای هماهنگی ستاد کانون‌های مساجد استان قم،شروع فصل جدیدی در فعالیت‌های مسجدی استان خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان محمدرضا سوقندی،مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم در  آیین اختتامیه طرح ملی (مسجد، کانون نشاط) که شامگاه چهارشنبه ۹ مهرماه مصادف با شامگاه ولادت امام حسن عسکری (ع) در تالار فرهنگ و هنر شهر مقدس قم برگزار شد، با طرح این پرسش که چه مواقعی باید فراغت باشیم اظهار کرد: در سه مقوله و عرصه بدون فراغت موفق نمی‌شویم، نخست علم آموزی، همه بزرگان علم و دانش همواره دنبال دانش‌اندوزی بودند و از اینکه امور مختلف آنها را از این مهم باز می‌داشت نگران بودند، لذا دایره اندیشه و تفکر از جمله مواردی است که برای تحقق آن نیاز به فراغت داریم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم ادامه داد: امروز عصر اطلاعات است، داده‌ها اهمیت دارند، وقتی این داده‌ها در چرخه علم به اطلاعات و اطلاعات تبدیل به معرفت و معرفت تبدیل به حکمت شوند این مقوله یعنی اهمیت فراغت جایگاه خود را بیش از پیش نشان می‌دهد چرا از ورای فراغت این که میتوان در این گستره‌ها به درستی فعالیت کرد؛ از سوی دیگر نیاز دوم به فراغت برای عبادت و نیایش است، توصیه‌های فراوانی برای عبادت و نماز شده است، فراغت در عبادت منجر به تحقق تعمق در آن می‌شود.

وی گفت: فراغت در وهله سوم برای بهره گیری از عمر و جوانی است؛ ما خیال میکنیم جوانی و نشاط همواره برقرار است در حالی که چنین نیست و باید تلاش کنیم هر فعالیت و کار اساسی را در جوانی کلید زده و آغاز کنیم. 

سوقندی گفت: کانون‌های مساجد چه در قالب طرح (مسجد، کانون نشاط) و چه در قالب فعالیت‌هایی که در طول سال دارند، کلاس و مکتب بهره گیری صحیح و موثر از عمر هستند؛ ضمن اینکه امروز جلسه شورای هماهنگی ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد استان قم با حضور آیت الله سعیدی برگزار شد و امیدواریم این جلسه فصل جدیدی را برای کانون‌های مساجد این استان رقم بزند.

