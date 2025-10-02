باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - واریز مرحله دوم سود سهام عدالت عملکرد مالی ۱۴۰۲ شرکت‌ها به بیش از ۴۴ میلیون سهامدار به پایان رسید.

بر اساس اعلام سپرده‌گذاری مرکز در این مرحله برای ۴۴ میلیون و ۷۹ هزار مشمول، سود سهام عدالت از طریق ۱۹ بانک عامل پرداخت شد.

گفتنی است، در این مرحله، سود یک میلیون و ۵۰ هزار متوفی مشمول سهام عدالت نیز بین چهار میلیون و ۲۹۰ هزار ورثه آنها توزیع شده است.

در این مرحله دارندگان سبد سهام عدالت ۴۵۲ هزار تومانی مبلغ ۷۴۷ هزار تومان، ۴۹۲ هزار تومان مبلغ ۸۱۴ هزار تومان، ۵۳۲ هزار تومانی مبلغ ۸۸۱ هزار تومان و سبد سهام یک میلیون تومانی مبلغ یک میلیون و ۶۵۰ هزار تومان سود دریافت کردند.