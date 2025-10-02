واریز مرحله دوم سود سهام عدالت عملکرد مالی ۱۴۰۲ شرکت‌ها به بیش از ۴۴ میلیون سهامدار به پایان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - واریز مرحله دوم سود سهام عدالت عملکرد مالی ۱۴۰۲ شرکت‌ها به بیش از ۴۴ میلیون سهامدار به پایان رسید.

بر اساس اعلام سپرده‌گذاری مرکز در این مرحله برای ۴۴ میلیون و ۷۹  هزار  مشمول، سود سهام عدالت از طریق ۱۹ بانک عامل پرداخت شد.

گفتنی است، در این مرحله، سود یک میلیون و ۵۰ هزار متوفی مشمول سهام عدالت نیز بین چهار میلیون و ۲۹۰ هزار ورثه آنها توزیع شده است.

در این مرحله دارندگان سبد سهام عدالت ۴۵۲ هزار تومانی مبلغ ۷۴۷ هزار تومان، ۴۹۲ هزار تومان مبلغ ۸۱۴ هزار تومان، ۵۳۲ هزار تومانی مبلغ ۸۸۱  هزار تومان و سبد سهام یک میلیون تومانی مبلغ یک میلیون و ۶۵۰ هزار تومان سود دریافت کردند.

برچسب ها: سهام عدالت ، سود سهام عدالت
خبرهای مرتبط
آغاز واریز سود سهام عدالت از امروز
باغستانی: واریز مرحله دوم سود سهام عدالت آغاز شد
فتوکامنت؛
همه چیز در مورد واریز سود سهام عدالت مرحله دوم عملکرد مالی ۱۴۰۲ شرکت‌ها
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تأثیر خروج اتباع بر روند اجاره‌بها تا چه اندازه بوده است؟
تخصیص بیش از ۴۲ هزار سکه طلا در حراج هشتاد و ششم
ایران خواستار بازخواست رژیم صهیونیستی در اجلاس بین‌المللی ایکائو شد
استان تهران؛ صدرنشین مصرف بنزین کشور
تأکید معاون رئیس‌جمهور بر همکاری با کره جنوبی در حوزه هوشمندسازی دولت
قیمت منطقی هرکیلو مرغ گرم ۱۳۰ هزارتومان
صادرات تخم مرغ تا پایان سال به بیش از ۱۲۵ هزارتن می‌رسد
کشاورزان نگرانی بابت تامین بذر و کود سال جدید نداشته باشند/ حداقل قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید ۳۰ هزارتومان
پذیرش دانشجوی بورسیه در رشته‌های دانشکده صنعت هواپیمایی از سال آینده
بازار محصولات پروتئینی کی به آرامش می رسد؟
آخرین اخبار
بازار محصولات پروتئینی کی به آرامش می رسد؟
کشاورزان نگرانی بابت تامین بذر و کود سال جدید نداشته باشند/ حداقل قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید ۳۰ هزارتومان
پذیرش دانشجوی بورسیه در رشته‌های دانشکده صنعت هواپیمایی از سال آینده
قیمت منطقی هرکیلو مرغ گرم ۱۳۰ هزارتومان
تأثیر خروج اتباع بر روند اجاره‌بها تا چه اندازه بوده است؟
صادرات تخم مرغ تا پایان سال به بیش از ۱۲۵ هزارتن می‌رسد
ایران خواستار بازخواست رژیم صهیونیستی در اجلاس بین‌المللی ایکائو شد
تخصیص بیش از ۴۲ هزار سکه طلا در حراج هشتاد و ششم
استان تهران؛ صدرنشین مصرف بنزین کشور
تأکید معاون رئیس‌جمهور بر همکاری با کره جنوبی در حوزه هوشمندسازی دولت
تصمیم بانک مرکزی در مورد خسارات حادثه بندر شهید رجایی
افزایش دمای هوا در نواحی شمالی کشور از جمعه
تاخیر زنجیره‌ای در پرواز ایلام - تهران آسمان
پرداخت ۳ هزار و ۲۹۴ میلیارد تومان به سازمان‌های بیمه‌گر پایه درمان کشور
تحویل ۵۰.۲ میلیارد مترمکعب گاز به نیروگاه‌ها
عبور ۱۰۲ هزار قطار کانتینری بین ایران و چین با فعال سازی جاده ابریشم
کشاورزان تنظیم و مدیریت آبیاری باغات را در دستور کار قرار دهند
سفیر قطر: آماده توسعه و تسهیل مبادلات تجاری و گمرکی با ایران هستیم
اسنپ بک چیزی به تحریم‌ها اضافه نمی‌کند
رشد ۲۰ درصدی صادرات کره از ابتدای سال
تحریم‌های ایران تنها بر روی کاغذ است/صادرات غیر نفتی ایران از تحریم‌ها مصون است+ فیلم
نیروگاه‌های تجدیدپذیر دارای درگاه آماری رسمی شدند
ظرفیت صنایع تبدیلی و تکمیلی پسته کشور ۸۳۳ هزار تن است
کشور‌های اروپایی پیش از تحریم‌ها هم تمایلی به مراوده نداشتند / قطر شریک خوبی برای ایران است+ فیلم
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۹ مهر ماه
رفیع‌زاده: ادارات کل متعدد استانی ذیل یک وزارتخانه، تجمیع می‌شوند
احتمال حمله ملخ‌های صحرایی به کشور
تمدید ثبت درخواست خرید محصولات ایران خودرو
نرخ تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی شبکه بانکی کشور ابلاغ شد
محدودیت ترافیکی شمال کشور پایان هفته اعلام شد