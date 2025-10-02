باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سازماندهندگان ناوگان کمکرسانی صمود روز پنجشنبه اعلام کردند که در مجموع ۲۲۳ فعال بینالمللی حاضر در این ناوگان عازم غزه توسط نیروهای اسرائیل بازداشت شدهاند.
ناوگان جهانی صمود از طریق پلتفرم ایکس اعلام کرد که از اواخر روز چهارشنبه، حمله به ۱۵ قایق توسط نیروهای اسرائیلی تأیید شده و احتمال میرود هشت شناور دیگر نیز تحت حمله باشند یا در آینده مورد حمله قرار گیرند.
این ناوگان در پلتفرم اینستاگرام، نام و ملیت ۲۲۳ فعال حاضر در شناورهای مورد حمله را منتشر کرد.
در همین حال، ردیاب رسمی ناوگان نشان میدهد که ۲۰ شناور توسط نیروهای اسرائیل مورد حمله قرار گرفتهاند و ۲۴ شناور دیگر همچنان به مسیر خود به سوی غزه ادامه میدهند.
به گفته «اردم اوزورن»، یک فعال ترک در این مأموریت جهانی، کشتی آنان کمتر از ۳۰ مایل دریایی با غزه فاصله دارد.
این ناوگان که عمدتاً حامل کمکهای بشردوستانه و تجهیزات پزشکی است، در پایان ماه اوت حرکت خود را آغاز کرد. این اولین بار در سالهای اخیر بود که بیش از ۵۰ کشتی به همراه بیش از ۵۰۰ حامی غیرنظامی از بیش از ۴۵ کشور، با هم به سمت غزه حرکت کردند.
اسرائیل به مدت نزدیک به ۱۸ سال محاصره غزه — که جمعیتی نزدیک به ۲.۴ میلیون نفر در آن زندگی میکنند — را حفظ کرده و در ماه مارس با بستن گذرگاههای مرزی و مسدود کردن تحویل غذا و دارو، این محاصره را تشدید کرد و این منطقه را به قحطی کشاند.
از اکتبر ۲۰۲۳، بمبارانهای اسرائیل منجر به کشته شدن بیش از ۶۶،۰۰۰ فلسطینی شده که اکثریت آنان زنان و کودکان هستند. سازمان ملل و گروههای حقوق بشری هشدار دادهاند که این منطقه در حال غیرقابل سکونت شدن است و گرسنگی و بیماری به سرعت در حال گسترش است.
منبع: آناتولی