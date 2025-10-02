به گفته رئیس انجمن بیماری‌های سینه، هر ۴۰ دقیقه یک خانم ایرانی به سرطان سینه مبتلا می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم - ناهید نفیسی رئیس انجمن بیماری‌های سینه ایران در اولین کنفرانس علمی جراحی پیشرفته سینه با اشاره به ابتلای بسیاری از بانوان به سرطان سینه گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که نحوه رسیدگی به بیمار مبتلا به سرطان سینه مهم است و این عارضه به صورت خاموش در افراد رشد می‌کند.

به گفته وی، بیماری سرطان سینه یا همان رشد توده‌های سرطانی در بین افراد و به ویژه زنان موضوعی مهمی محسوب می‌شود. وی تاکید کرد: اکنون با دستگاه‌های نوینی تومورهای سرطانی را کوچک کرده و در مرحله بعد با شیمی درمانی، بیماران سایر مراحل درمانی را طی خواهند کرد.

 نفیسی بیان کرد:  هر ۴۰ دقیقه یک خانم در ایران به سرطان سینه مبتلا می‌شوند و این آمار تا ۲۰۳۰ دو برابر خواهد شد. زنان تا ۴۰ سالگی باید غربالگری‌های لازم را انجام دهند تا در صورت ابتلا به بیماری سرطان در مراحل اولیه بیماری تشخیص داده شود و برای درمان اقدام کنند.

 نفیسی درباره چگونگی عمل جراحی سرطان سینه با حفظ شکل اولیه گفت: هرچقدر بیماری سرطان سینه زودتر تشخیص داده شود شکل سینه در زنان تغیر زیادی نخواهد داشت.

وی ادامه داد: ۱۵ درصد از بیماران دارای سابقه ژنتیکی یه این عارضه مبتلا خواهند شد. وی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد که سبک زندگی ناسالم، مصرف فست فود، کمبود تحرک فیزیکی لازم، دیر بچه دار شدن به همراه عدم مصرف غذای خانگی از جمله عوامل ابتلای افراد به سرطان سینه است.

به گفته وی، جراحی‌های نوین سینه یکی از محورهای کنگره امروز محسوب می شود. مشکلات سینه شامل سرطان سینه بانوان و بزرگی سینه در آقایان است. وی ادامه داد: ماه اکتبر برای آگاهی سازی سرطان سینه در تقویم بین المللی به ثبت رسیده است.

در ادامه مراسم، حمید اکبری عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی گفت: سرطان سینه در بین آقایان نیز رخ می دهد و به ازای هر ۱۰۰ تشخیص دو درصد از مردان مبتلا به سرطان سینه خواهند شد. به گفته وی آقایان اگر توده ای در سینه خود دیدند جهت غربالگری سرطان سینه به آزمایشگاه ها مراجعه کنند.

