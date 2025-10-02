لبنان اعلام کرد دو نفر درجریان حمله اسرائیل به جنوب این کشور کشته شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - لبنان اعلام کرد که دو نفر در جریان حمله اسرائیل به جنوب این کشور در روز پنجشنبه شهید شدند. این جدیدترین حمله مرگبار علیرغم آتش‌بس نوامبر بین اسرائیل و حزب‌الله است.

وزارت بهداشت لبنان در بیانیه‌ای گفت: «حمله دشمن صهیونیستی که یک وسیله نقلیه در جاده جرمق-خردلی را هدف قرار داد، به آمار اولیه دو کشته و یک زخمی دیگر منجر شد.»

این منطقه در فاصله حدود ۱۰ کیلومتری (شش مایلی) مرز اراضی اشغالی اسرائیل واقع شده است.

اسرائیل حملات تقریباً روزانه خود به لبنان را ادامه داده است، که معمولاً ادعا می‌کند اعضا یا سایت‌های حزب‌الله را هدف قرار می‌دهد. این اقدامات به رغم آتش‌بسی صورت می‌گیرد که با هدف پایان دادن به بیش از یک سال درگیری، از جمله دو ماه جنگ تمام عیار با این گروه بود.

اسرائیل همچنین نیرو‌های خود را در پنج منطقه از جنوب لبنان که استراتژیک می‌داند، حفظ کرده است.

وزارت بهداشت روز چهارشنبه اعلام کرد که یک نفر در حمله اسرائیل به جنوب لبنان کشته و پنج نفر دیگر زخمی شدند.

منبع: رویترز

برچسب ها: جنوب لبنان ، حمله اسرائیل به لبنان
خبرهای مرتبط
آنروا: اسرائیل روزانه جان ۱۰۰ فلسطینی را در غزه می‌گیرد
بازگشت استعمار پیر: تونی بلر، چهره‌ای منفور در فلسطین، مأمور اداره غزه می‌شود
یک شهید در حمله پهپادی اسرائیل در شرق لبنان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
واکنش‌های گسترده بین‌المللی به حمله به ناوگان «صمود»
ناوگان صمود تایید کرد که کشتی‌های آن توقیف شده است
فرانسه خدمه نفتکش توقیف شده در سواحل خود را بازداشت کرد
اعتراضات در سراسر ایتالیا پس از توقیف کشتی‌های ناوگان صمود آغاز شد
گروه هفت خواستار همکاری کامل تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد
ناوگان کمک‌رسانی: ۳۰ قایق هنوز در حال حرکت به سمت غزه هستند
تظاهرات در آمریکای لاتین در پی حمله اسرائیل به ناوگان کمک‌رسانی
دیپلمات روس: تسلیحات هسته‌ای کره شمالی یک «راز آشکار» است
کاروان کمک‌رسانی به غزه علیرغم حمله اسرائیل به مسیر خود ادامه می‌دهد
شهادت دو نفر در جریان حمله اسرائیل به جنوب لبنان
آخرین اخبار
شهادت دو نفر در جریان حمله اسرائیل به جنوب لبنان
اسرائیل ۲۲۳ فعال بشردوست ناوگان صمود را بازداشت کرد
کاروان کمک‌رسانی به غزه علیرغم حمله اسرائیل به مسیر خود ادامه می‌دهد
دیپلمات روس: تسلیحات هسته‌ای کره شمالی یک «راز آشکار» است
تظاهرات در آمریکای لاتین در پی حمله اسرائیل به ناوگان کمک‌رسانی
واکنش‌های گسترده بین‌المللی به حمله به ناوگان «صمود»
ناوگان کمک‌رسانی: ۳۰ قایق هنوز در حال حرکت به سمت غزه هستند
اعتراضات در سراسر ایتالیا پس از توقیف کشتی‌های ناوگان صمود آغاز شد
فرانسه خدمه نفتکش توقیف شده در سواحل خود را بازداشت کرد
ناوگان صمود تایید کرد که کشتی‌های آن توقیف شده است
گروه هفت خواستار همکاری کامل تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد
دوحه از گفتگوی امیر قطر با ترامپ در مورد طرح پایان جنگ غزه خبر داد
به صدا درآمدن آژیر‌های هشدار در اراضی اشغالی
بن‌بست در کنگره و تعطیلی دولت آمریکا؛ ترامپ راهی برای اخراج کارمندان بیشتر باز می‌کند
یکی از کشتی‌های ناوگان صمود محاصره شد
روسیه بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را به رسمیت نمی‌شناسد
ناوگان صمود به سواحل مصر نزدیک می‌شود
نزدیک شدن بیش از ۲۰ کشتی اسرائیلی به ناوگان صمود/ اعلام وضعیت اضطراری
دیدار دیپلمات‌های افغانستان و پاکستان برای تقویت روابط دوجانبه
هشدار سفر کانادا به افغانستان با تأکید بر اجتناب کامل
اعتراضات مراکش ۲۸۶ زخمی و ۴۰۹ بازداشتی بر جای گذاشت
همکاری دانشگاه فردوسی مشهد با نمایشگاه بین‌المللی افغان ساینس
سازمان ملل از شهادت بیش از صد نفر از زمان آتش‌بس لبنان خبر داد
آکسیوس: حمله اسرائیل به قطر، طرح جدید ترامپ برای غزه را کلید زد
ایتالیا: از نزدیک وضعیت ناوگان صمود را دنبال می‌کنیم
تحریم‌های ضد ایرانی وزارت خزانه‌داری آمریکا
عبور ناوگان صمود از نقطه‌ای که کشتی «مادلین» هدف قرار گرفته بود
در پی فرو ریختن داربست‌های کلیسا در اتیوپی حداقل ۲۲ نفر کشته شدند
آنروا: اسرائیل روزانه جان ۱۰۰ فلسطینی را در غزه می‌گیرد
اوربان: برای اوکراین عضویت در کار نخواهد بود؛ نه در ناتو و نه اتحادیه اروپا 