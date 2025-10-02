لبنان اعلام کرد دو نفر درجریان حمله اسرائیل به جنوب این کشور کشته شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - لبنان اعلام کرد که دو نفر در جریان حمله اسرائیل به جنوب این کشور در روز پنجشنبه شهید شدند. این جدیدترین حمله مرگبار علیرغم آتشبس نوامبر بین اسرائیل و حزبالله است.
وزارت بهداشت لبنان در بیانیهای گفت: «حمله دشمن صهیونیستی که یک وسیله نقلیه در جاده جرمق-خردلی را هدف قرار داد، به آمار اولیه دو کشته و یک زخمی دیگر منجر شد.»
این منطقه در فاصله حدود ۱۰ کیلومتری (شش مایلی) مرز اراضی اشغالی اسرائیل واقع شده است.
اسرائیل حملات تقریباً روزانه خود به لبنان را ادامه داده است، که معمولاً ادعا میکند اعضا یا سایتهای حزبالله را هدف قرار میدهد. این اقدامات به رغم آتشبسی صورت میگیرد که با هدف پایان دادن به بیش از یک سال درگیری، از جمله دو ماه جنگ تمام عیار با این گروه بود.
اسرائیل همچنین نیروهای خود را در پنج منطقه از جنوب لبنان که استراتژیک میداند، حفظ کرده است.
وزارت بهداشت روز چهارشنبه اعلام کرد که یک نفر در حمله اسرائیل به جنوب لبنان کشته و پنج نفر دیگر زخمی شدند.
منبع: رویترز