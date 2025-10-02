هواشناسی مازندران تا صبح روز جمعه هشدار دریایی سطح نارنجی در استان صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هواشناسی مازندران با صدور هشدار دریایی سطح نارنجی، اعلام کرد: با عبور موج از تراز میانی جو و شمالی شدن جریان‌های جوی، مازندرانی‌ها ا تا صبح جمعه ۱۴۰۴/۷/۱۱ شاهد وزش باد شدید، مواج شدن دریا و بارش باران خواهند بود.

بیشینه سرعت وزش باد نزدیک ساحل و دور از ساحل تا ۱۴ متر بر ثانیه (۵۰ کیلومتر بر ساعت) از سمت شمال شرقی تا شمال غربی، بیشینه ارتفاع موج در نزدیک ساحل و دور از ساحل تا ۱.۸ متر (بیشینه تا ۲.۹ متر) برآورد می‌شود.

غرق شدن شناگران، قایق‌ها و شناور‌های گردشگری، غرق شدن شناور‌های صیادی، اختلال در ورود و خروج شناور‌ها به حوضچه بنادر، احتمال آسیب دیدن شناور‌های بزرگ، اختلال در تخلیه و بارگیری شناور‌ها و احتمال وارد شدن خسارت به سازه‌های دریایی از جمله پیامد‌های این رویداد جوی است.

در این مدت فعالیت‌های شنا، گردشگری، صیادی، فعالیت‌های حمل و نقل و دریانوردی ممنوع است و مقاوم سازی سازه‌های دریایی و مراقبت در تخلیه و بارگیری در بنادر مدنظر قرار گیرد.

منبع:هواشناسی مازندران

برچسب ها: دریای خزر ، هشدار دریایی
خبرهای مرتبط
امواج خزر ارتفاع می‌گیرند؛ هشدار صادر شد
صدور هشدار نارنجی دریایی در مازندران
هشدار آبگرفتگی و سیلاب در مازندران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مسیر‌های دسترسی به شمال همراه با محدودیت‌های ترافیکی
قهرمانی بازیکن بابلسری در لیگ فوتسال بانوان مالدیو + فیلم
آخرین اخبار
قهرمانی بازیکن بابلسری در لیگ فوتسال بانوان مالدیو + فیلم
مسیر‌های دسترسی به شمال همراه با محدودیت‌های ترافیکی
سارقان دوقلوی منازل در دام پلیس بابل + فیلم
از کشف انواع مواد مخدر تا کشف ۳۰ ماینر غیرمجاز در نوشهر
کاهش ۲۴ درصدی مرگ‌های حوادث رانندگی در جاده‌های بین شهری مازندران
دستگیری عامل قطع درختان هیرکانی در شهرستان نور
قصاص و حبس پایان پرونده «کلثوم اکبری» قاتل سریالی
آغاز فصل رسمی صادرات کیوی از بندر امیرآباد
محدودیت‌های ترافیکی در روز‌های پایان هفته شمال
ضبط موتور سیکلت قاچاق؛ قاچاقچی محکوم شد