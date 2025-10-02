تیم فوتبال استقلال برای صعود به مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا ۲ شانس بسیار کمی دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال استقلال ایران در هفته دوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ برابر المحرق بحرین قرار گرفت که این دیدار با نتیجه یک بر صفر به سود نماینده بحرین به پایان رسید. این باخت، نخستین شکست خانگی آبی‌پوشان در فصل جدید رقابت‌های آسیایی بود و بحران این تیم را عمیق‌تر کرد.

استقلال پیش‌تر در هفته نخست با نتیجه سنگین ۷ بر یک برابر الوصل امارات شکست خورده بود و اکنون با تفاضل گل منفی ۷ در قعر جدول گروه خود قرار گرفته است؛ شرایطی که مسیر صعود نماینده ایران را بسیار دشوار ساخته است.

سایت «footyranking» در تازه‌ترین بررسی خود از شانس تیم‌ها برای صعود از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ اعلام کرده است که استقلال تنها یک درصد شانس صدرنشینی و هفت درصد شانس کسب رتبه دوم گروه خود را دارد؛ آماری که امید بسیار اندک این تیم را برای ادامه رقابت‌ها نشان می‌دهد.

در سوی دیگر، سپاهان دیگر نماینده ایران در این رقابت‌ها شرایط به مراتب بهتری دارد. سپاهانی‌ها در گروه C با تیم‌های الحسین اردن و آخال ترکمنستان همگروه هستند و طبق محاسبات همین سایت، شاگردان محرم نویدکیا ۱۸ درصد شانس صدرنشینی و ۷۰ درصد شانس قرار گرفتن در جایگاه دوم را دارند.

گفتنی است در این گروه، تیم موهان باگان هند به دلیل خودداری از سفر به ایران و رویارویی با سپاهان، با حکم کمیته انضباطی کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) از ادامه رقابت‌ها کنار گذاشته شد.

