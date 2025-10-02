شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از مشکلات وراث متوفیان برای انتقال سهام متوفی ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آبان ماه سال ۱۴۰۲ بود که از  سامانه انتقال سهام عدالت متوفیان به وراث رونمایی شد. بر این اساس وراث متوفیان می‌توانستند برای انتقال سهام عدالت متوفی اقدام کنند. اما نبود امکانات لازم برای انتقال به صورت چالشی تبدیل شد و بسیاری از افراد را چشم انتظار حل این ماجرا گذاشت.
شهروندخبرنگار ما ا ارسال پیامی خواستار حل این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام، خواهشمندم از سازمان امور مالیاتی بخواهید که اعلام کندچه زمانی وب سرویس مورد نیاز برای محاسبه مالیات انتقال سهام عدالت متوفیان بعد تیر ۹۹ را در اختیار شرکت سپرده گذاری مرکزی وابسته به سازمان بورس قرارخواهد داد؟ مردم همینطور معطل و بلاتکلیف هستند. لطفا پیگیری کنید.

