رفیعی گفت: پاکستان با مصرف ۸۰ میلیاردی دز واکسن در صنعت دامداری، بازار بزرگی برای محصولات دامپزشکی است.

باشگاه خبرنگاران جوان _ رفیعی گفت: علیرضا رفیعی پور روز پنجشنبه در دیدار با استاندار خراسان جنوبی اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌های دامپزشکی در استان‌های کمتر توسعه یافته به ویژه استان‌های مرزی مورد تاکید است.

وی ضمن بیان اهمیت آزمایشگاه‌های مرجع دامپزشکی در خراسان جنوبی و نقش کلیدی آنها در ارتقای سلامت دام و تأمین امنیت غذایی، به سابقه طولانی پروژه‌های توسعه‌ای اشاره و تأکید کرد: باید از طولانی شدن پروژه‌ها جلوگیری کنیم تا هزینه‌های اضافی به بیت‌المال تحمیل نشود.

رئیس سازمان دامپزشکی افزود: استان‌های مرزی به دلیل قرار گرفتن در مسیرهای تجاری با کشورهای همسایه نظیر افغانستان و پاکستان، دارای ظرفیت‌های ویژه‌ای هستند که باید با نگاه توسعه اقتصادی و امنیت غذایی مورد توجه قرار گیرند.

وی به پیشرفت‌های اخیر در روابط تجاری با پاکستان اشاره و گفت: پس از رفع محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های قبلی، امکان انتقال گوشت و دام بین ۲ کشور فراهم شده است که این امر می‌تواند بازار صادراتی گسترده‌ای برای استان‌های مرزی ایجاد کند.

وی با بیان اینکه صنعت مرغداری در پاکستان رونق زیادی دارد و در افغانستان شروع به توسعه کرده یادآور شد: این مسئله می‌تواند برای استان‌های هم مرز با این ۲ کشور فرصت بسیار خوبی برای صادرات واکسن باشد.

رفیعی پور تاکید کرد: از همین رو فعال کردن صنایع دارو سازی و واکسن سازی یا شرکت های پخش در استان های مرزی حایز اهمیت است و باید سرمایه گذاری در این حوزه مورد توجه قرار گیرد.

وی تأکید کرد: ایران با داشتن ظرفیت‌های تولید داروهای دامی، می‌تواند به عنوان مرکز پخش و صادرات این محصولات به افغانستان و پاکستان عمل کند و این امر مستلزم حمایت ویژه و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها است.

رئیس سازمان دامپزشکی همچنین به ضرورت ایجاد بازارهای عمده منجمد مرغ در استان‌ها اشاره کرد که می‌تواند به تنظیم بازار داخلی و کاهش نوسانات قیمتی کمک کند.

منبع ایرنا