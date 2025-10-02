سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا در گزارشی به دیدار تیم‌های استقلال ایران و المحرق بحرین پرداخت.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم‌های فوتبال استقلال ایران و المحرق بحرین در هفته دوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲، شامگاه چهارشنبه ۹ مهر از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه شهدای شهر قدس به مصاف یکدیگر رفتند. این دیدار در نهایت با نتیجه یک بر صفر به سود نماینده بحرین به پایان رسید تا ریکاردو ساپینتو سرمربی پرتغالی استقلال بیش از پیش در شرایط دشواری قرار گیرد.

سایت رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) در گزارشی از این بازی نوشت که المحرق بحرین با پیروزی برابر استقلال، دومین برد پیاپی خود در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ در فصل ۲۰۲۶-۲۰۲۵ را جشن گرفت. این نتیجه باعث شد المحرق هم‌امتیاز با الوصل امارات در صدر جدول گروه قرار گیرد، در حالی که استقلال با دومین شکست متوالی در شرایط دشوارتری قرار گرفت.

در نیمه نخست، تیم بحرینی نخستین فرصت جدی را در دقیقه ۱۵ ایجاد کرد. جونیور پیائوئنسه با یک ضربه آزاد محکم توپ را روانه دروازه استقلال کرد که با اختلاف کمی از کنار تیر عبور کرد. در ادامه، الیوت سیموئس با نفوذ به محوطه جریمه شوتی زد، اما ضربه‌ای ضعیف بود که به راحتی توسط حبیب فرعباسی مهار شد.

استقلال در دقیقه ۲۰ واکنشی داشت و ابوالفضل جلالی از پشت محوطه شوتی زد که توپ بالای دروازه رفت. در سمت مقابل، سوفیان محروق شوتی فنی از راه دور زد که با اختلاف کمی از کنار دروازه خارج شد. نیمه نخست پر از موقعیت بود؛ شوت آرتور رزنده در دقیقه ۳۰ از فاصله دور به بیرون رفت و ضربه لازار جورجویچ در داخل محوطه توسط مدافعان دفع شد. در دقیقه ۴۲، رزنده بار دیگر با نفوذ به محوطه و ارسال ضربه زمینی، دروازه استقلال را تهدید کرد، اما فرعباسی با واکنشی سریع توپ را مهار کرد.

در نیمه دوم استقلال با روحیه‌ای هجومی‌تر آغاز کرد. در دقیقه ۴۸، منیر الحدادی در موقعیت خوبی توپ را از دست داد و دقایقی بعد داکنز نازون با ضربه سر، دروازه‌بان المحرق، ابراهیم لطف‌الله را به واکنش واداشت.

با این حال، این المحرق بود که در دقیقه ۶۰ به گل رسید. پیائوئنسه با پاس عمقی سیموئس را در سمت چپ صاحب توپ کرد و این بازیکن برزیلی با ضربه‌ای دقیق توپ را از دست فرعباسی عبور داد و دروازه استقلال را باز کرد. هشت دقیقه بعد سیموئس با نفوذی تحسین‌برانگیز از میان چهار مدافع استقلال گذشت، اما ضربه پایانی‌اش قدرت کافی نداشت و توسط فرعباسی مهار شد.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، فوتبال
خبرهای مرتبط
در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
وزیر ورزش: هزینه‌هایی که درباره تیم استقلال مطرح می‌شود واقعیت ندارد
شانس اندک استقلال برای صعود به مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا
اعلام اسامی داوران هفته ششم لیگ برتر
استقلال ۰ - ۱ المحرق/ شکست دوباره آبی‌پوشان در آسیا
عذرخواهی باشگاه استقلال از هواداران/ تکلیف ساپینتو روشن می‌شود
معمای ترکیب استقلال؛ بی‌ثباتی در خطوط، تکیه بر خط میانی
هفته ششم لیگ برتر فوتبال؛
رقابت ۳ تیم برای صدر نشینی موقت در لیگ برتر
جزئیات صادر نشدن روادید تاج، قلعه‌نویی و همراهان برای سفر به آمریکا
اتفاقی تکراری پس از ۳۴ سال در تهران رخ می‌دهد؟
ترکیب احتمالی حریف بحرینی استقلال در لیگ قهرمانان آسیا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
عذرخواهی باشگاه استقلال از هواداران/ تکلیف ساپینتو روشن می‌شود
شگفتی سرمربی آذربایجان از قدرت «ترمیناتور» کشتی ایران
رقابت ۳ تیم برای صدر نشینی موقت در لیگ برتر
انریکه بارسلونا را شکست داد/ مساوی‌های تمام نشدنی یوونتوس و شکست یاران طارمی در لندن + فیلم
واکنش آرتتا به شکست دادن تیم طارمی
پیروزی حسین وفایی مقابل اسنوکرباز انگلیسی
اعلام اسامی داوران هفته ششم لیگ برتر
فلیک: خوب نبودیم/ باید از این شکست درس بگیریم
علیرضا مهمدی پای خود را جراحی کرد
مومنی: وظیفه ما اجرای عدالت است/ فدراسیون جهانی تایید کند قهرمانی بیمه‌تعاون برمی‌گردد
آخرین اخبار
AFC: شرایط برای استقلال در آسیا سخت شد
شانس اندک استقلال برای صعود به مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا
پارادوومیدانی قهرمانی جهان؛ افروز با شکستن رکورد جهان طلایی شد
راهیابی سه سنگ‌نورد ایرانی به بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶
علیرضا مهمدی پای خود را جراحی کرد
پایان ثبت‌نام انتخابات فدراسیون روئینگ؛ محسن شادی تک کاندیدا شد
اعلام اسامی داوران هفته ششم لیگ برتر
پیروزی حسین وفایی مقابل اسنوکرباز انگلیسی
شگفتی سرمربی آذربایجان از قدرت «ترمیناتور» کشتی ایران
واکنش آرتتا به شکست دادن تیم طارمی
فلیک: خوب نبودیم/ باید از این شکست درس بگیریم
مومنی: وظیفه ما اجرای عدالت است/ فدراسیون جهانی تایید کند قهرمانی بیمه‌تعاون برمی‌گردد
انریکه بارسلونا را شکست داد/ مساوی‌های تمام نشدنی یوونتوس و شکست یاران طارمی در لندن + فیلم
رقابت ۳ تیم برای صدر نشینی موقت در لیگ برتر
عذرخواهی باشگاه استقلال از هواداران/ تکلیف ساپینتو روشن می‌شود
استقلال ۰ - ۱ المحرق/ شکست دوباره آبی‌پوشان در آسیا
گرانترین بازیکن فوتبال ایران مشخص شد
جزئیات صادر نشدن روادید تاج، قلعه‌نویی و همراهان برای سفر به آمریکا
سعید اسماعیلی عنوان بهترین کشتی‌گیر ماه را کسب کرد
وزیر ورزش: هزینه‌هایی که درباره تیم استقلال مطرح می‌شود واقعیت ندارد
جام ملت‌های فوتبال نابینایان/ نایب قهرمانی ارزشمند ایران در هند
صفرزاد یک صدم ثانیه کم آورد و نقره گرفت
آغاز عملیات بهسازی زمین چمن ورزشگاه پاس
نفرات برتر مسابقات‌ام‌اس و استعدادیابی کشوری در بخش دختران معرفی شدند
آشنایی با همکارِ جدید قلعه‌نویی؛ کارمندِ بانک، دستیار مورینیو و رفیقِ آزمون
صدای رئیس فدراسیون کشتی روسیه درآمد؛ تغییر تابعیت ممنوع!
صدر جدول لیگ یک تغییر کرد/ کسر امتیاز از ۱۰ تیم!
برنامه سفر پولادمردان به نروژ اعلام شد
کری سرخابی‌ها به کشتی کشیده می‌شود
ترکیب احتمالی حریف بحرینی استقلال در لیگ قهرمانان آسیا