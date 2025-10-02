باشگاه خبرنگاران جوان - تیم‌های فوتبال استقلال ایران و المحرق بحرین در هفته دوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲، شامگاه چهارشنبه ۹ مهر از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه شهدای شهر قدس به مصاف یکدیگر رفتند. این دیدار در نهایت با نتیجه یک بر صفر به سود نماینده بحرین به پایان رسید تا ریکاردو ساپینتو سرمربی پرتغالی استقلال بیش از پیش در شرایط دشواری قرار گیرد.

سایت رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) در گزارشی از این بازی نوشت که المحرق بحرین با پیروزی برابر استقلال، دومین برد پیاپی خود در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ در فصل ۲۰۲۶-۲۰۲۵ را جشن گرفت. این نتیجه باعث شد المحرق هم‌امتیاز با الوصل امارات در صدر جدول گروه قرار گیرد، در حالی که استقلال با دومین شکست متوالی در شرایط دشوارتری قرار گرفت.

در نیمه نخست، تیم بحرینی نخستین فرصت جدی را در دقیقه ۱۵ ایجاد کرد. جونیور پیائوئنسه با یک ضربه آزاد محکم توپ را روانه دروازه استقلال کرد که با اختلاف کمی از کنار تیر عبور کرد. در ادامه، الیوت سیموئس با نفوذ به محوطه جریمه شوتی زد، اما ضربه‌ای ضعیف بود که به راحتی توسط حبیب فرعباسی مهار شد.

استقلال در دقیقه ۲۰ واکنشی داشت و ابوالفضل جلالی از پشت محوطه شوتی زد که توپ بالای دروازه رفت. در سمت مقابل، سوفیان محروق شوتی فنی از راه دور زد که با اختلاف کمی از کنار دروازه خارج شد. نیمه نخست پر از موقعیت بود؛ شوت آرتور رزنده در دقیقه ۳۰ از فاصله دور به بیرون رفت و ضربه لازار جورجویچ در داخل محوطه توسط مدافعان دفع شد. در دقیقه ۴۲، رزنده بار دیگر با نفوذ به محوطه و ارسال ضربه زمینی، دروازه استقلال را تهدید کرد، اما فرعباسی با واکنشی سریع توپ را مهار کرد.

در نیمه دوم استقلال با روحیه‌ای هجومی‌تر آغاز کرد. در دقیقه ۴۸، منیر الحدادی در موقعیت خوبی توپ را از دست داد و دقایقی بعد داکنز نازون با ضربه سر، دروازه‌بان المحرق، ابراهیم لطف‌الله را به واکنش واداشت.

با این حال، این المحرق بود که در دقیقه ۶۰ به گل رسید. پیائوئنسه با پاس عمقی سیموئس را در سمت چپ صاحب توپ کرد و این بازیکن برزیلی با ضربه‌ای دقیق توپ را از دست فرعباسی عبور داد و دروازه استقلال را باز کرد. هشت دقیقه بعد سیموئس با نفوذی تحسین‌برانگیز از میان چهار مدافع استقلال گذشت، اما ضربه پایانی‌اش قدرت کافی نداشت و توسط فرعباسی مهار شد.