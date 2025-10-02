باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - مجید آنجفی معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: سال سختی را پشت سر گذراندیم چراکه بحرانی ترین خشکسالی ۵۰ سال گذشته را ناشی از کمترین میزان بارندگی داشتیم و از طرفی ناترازی انرژی بر بخش کشاورزی حادث شد.

در ادامه فرانک عزیز کرمی مدیرکل دفتر امور غلات وزارت جهاد گفت: در ذرت علوفه ای متوسط برداشت بالای ۵۰ تن است و کشاورزان نمونه تا ۱۰۰ تن به راحتی برداشت می کنند، در ذرت دانه ای ۷ تا ۸ تن ذرت خشک است.

وی با بیان اینکه نیاز کشور به ذرت علوفه ای بیش از ذرت دانه ای است، افزود: علوفه مورد نیاز ۱۴ تا ۱۶ میلیون تن است که کاملا در کشور تولید می شود و برعکس ذرت دانه ای که مصرف آب کمی بیشتر است، امکان واردات وجود دارد که براین اساس آب از داخل مصرف نمی شود و آب مجازی وارد چنین امکانی نداریم که کل نیاز را تامین کرد.

کریمی ادامه داد:کمتر از ۵۰۰ هزارتن ذرت دانه ای در کشور تولید می شود و در برنامه هفتم میزان خودکفایی در تولید ذرت ۴۰ درصد عنوان شده که کشور در تولید ذرت علوفه ای خود کفاست اما در ذرت دانه ای بیش از ۹۰ درصد نیاز از طریق واردات تامین می شود.