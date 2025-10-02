باشگاه خبرنگاران جوان - قیمت نقره از یک سال قبل به این طرف حدود ۲۲۰ درصد جهش داشته است. از این حیث بازدهی نقره قریب ۵۰ درصد بیشتر از طلا ۱۸ عیار تخمین زده می‌شود و اتفاقا یکسری از بلاگر‌های اینستاگرامی با زوم کردن روی همین موضوع، مردم و سرمایه‌گذاران خانگی را به خرید نقره ترغیب می‌کنند.

نقره برخلاف طلا هنوز جنبه سرمایه‌گذاری پیدا نکرده است. رئیس اتحادیه طلا و نقره و جواهر تهران از معضل فعالان حوزه نقره برای فروش و نبود خریدار خبر می‌دهد و یکسری از کارشناسان، بخش اعظم تقاضای خرید نقره در بازار را برای امور صنعتی و کاربرد در خودرو‌های برقی، لوازم الکترونیکی و حتی پنل‌های خورشیدی می‌دانند.

سبقت نقره از طلا

قیمت نقره با عیار ۹۹۹ چهارشنبه نهم مهر به گرمی ۲۰۰ هزار و ۵۴۰ تومان رسید. از این لحاظ قیمت هر گرم نقره تقریبا دو درصد هر گرم طلا ۱۸ عیار اعلام می‌شود و از دید سرمایه‌گذاری حداقل مناسب به‌نظر می‌آید. دلیل دومه می‌تواند سرمایه‌گذاران خانگی را سمت نقره ترغیب کند، مقایسه بازدهی طلا و نقره است.

طلا ۱۸ عیار نهم مهر ۱۴۰۳ یعنی یک سال قبل گرمی چهار میلیون و ۵۰ هزار تومان ارزش داشت. الان که طلا ۱۸ عیار در محدوده ۱۰ میلیون قدم گذاشته، رشد قیمت ۱۶۸ درصدی را تجربه می‌کند، اما در همین مدت شاهد جهش ۲۲۰ درصدی قیمت نقره بودیم. چون یک سال قبل در چنین روزی ارزش هر گرم نقره ۹۹۹ عیار فقط ۶۲ هزار و ۷۰۰ بود.

معایب سرمایه‌گذاری در نقره

سرمایه‌گذاری در نقره با دو ایراد بزرگ همراه است. باوجود اینکه قیمت نقره در یک سال اخیر افزایش بیشتری از طلا ۱۸ عیار داشته، اما نگهداری از نقره به مراتب سخت‌تر از طلاست.

کسی که با حدود ۱۰ میلیون تومان و به قصد سرمایه‌گذاری سراغ خرید طلا می‌رود، با یک گرم طلا از طلافروشی خارج می‌شود ولی همین میزان پول با ۵۰ گرم نقره برابری می‌کند. همین عدد و رقم‌ها از دشوار بودن نگهداری نقره نسبت به طلا حکایت دارد. مورد دوم در نقدشوندگی نقره خودنمایی می‌کند.

فروش نقره به‌راحتی طلا نیست و گاهی اوقات قیمت خرید نقره، سود حاصل از میزان افزایش قیمت نقره را از زایل می‌کند. شاید همین حرف‌ها باعث می‌شود هر از گاهی افراد حاضر در اتحادیه طلا و نقره، روی سرمایه‌گذاری مردم عادی روی نقره حساس شوند.

نقره برای سرمایه‌گذاری مناسب است؟

نقره بیشتر از اینکه جنبه سرمایه‌گذاری داشته باشد، در امور صنعتی کاربرد دارد. از یک طرف دیگر افزایش تقاضا برای خرید نقره به‌خاطر استفاده و کاربرد در خودرو‌های برقی، لوازم الکترونیکی و حتی پنل‌های خورشیدی ایجاد شده. دقیقا به همین دلیل رئیس اتحادیه طلا و جواهر نسبت به خرید نقره برای سرمایه‌گذاری هشدار داده است.

نادربذرافشان به‌عنوان رئیس اتحادیه طلا و جواهر رسما اعلام کرده سرمایه‌گذاری در حوزه نقره هنوز به حجم طلا نرسیده و نقدشوندگی نقره کاملا وابسته به شرایط بازار است. طوریکه بسیاری از فعالان بازار نقره نتوانسته‌اند نقره خود را سریع به فروش برسانند.

خرید نقره برای سرمایه‌گذاری، همانطور که ممکن است خودتان درجریان باشید، بیشتر از طرف برخی از بلاگر‌های اینستاگرامی تبلیغ می‌شود و هنوز هم سرمایه‌گذاری روی نقره، به اندازه طلا مرسوم نشده.

منبع: فرارو