باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی- سیدفرزاد طلاکش دبیرفدراسیون طیور گفت: وضعیت تولید و جوجه ریزی بر روی کاغذ با ماه های گذشته تفاوتی ندارد که براین اساس قاعدتا مرغ باید به اندازه کافی تولید شود، اما در واقعیت به سبب عدم استقبال از نژاد آرین ، تنش های گرمایی تلفات باید بیش از این رقم محاسبه کنیم و از طرفی کشتارگاه ها نمی توانند فعالیت منطقی در ساعات مشخص داشته باشند که این امر مشکلاتی ایجاد کرده است.

به گفته وی، با توجه به کمبود و گرانی نهاده های دامی، مرغداران با وزن کمتری مرغ تولیدی را روانه کشتارگاه کردند و برخی مرغداران برای جوجه ریزی مقاومت داشتند که این امر آثار خود را در بازار نشان می دهد.

طلاکش ادامه داد: مرغداران گوشتی که دوره فعالیت کمتر از ۴۵ روز است، ممکن است تصمیم بگیرند تا اعتماد ایجادنشود و فعالیت نکنند، اما مرغ مادری و مرغ تخم گذاری دچار تاثیر پذیری از بازار می شوند.

دبیرفدراسیون طیور با بیان اینکه نیاز مرغ کشور در ماه های مختلف متغیر است، افزود: با توجه به نوسانات بازار گوشت قرمز، خانوارها عمده پروتئین از مرغ تامین می کنند که براین اساس فشار بر روی مرغ زیاد است که این امرمنجر به اختلاف قیمت با رقم واقعی شده است.

وی قیمت منطقی مرغ زنده را ۹۳ هزارتومان اعلام کرد و افزود: با احتساب ۲۵ درصد افت کشتارگاه و ۱۰ درصد سود مغازه دار بین ۱۳۵ تا ۱۴۰ هزارتومان باید عرضه شود که متاسفانه در برخی مغازه ها بالاتر از این نرخ عرضه می شود‌.

به گفته طلاکش، برآوردها حاکی از آن است که با افزایش جوجه ریزی و تامین‌ مستمر نهاده های دامی این اطمینان ایجاد می شود، در غیراین صورت بخشی از مرغداران جوجه ریزی نمی‌کنند که براین اساس تا ۲ ماه آینده کاهشی نخواهیم داشت.

دبیرفدراسیون طیور درباره آخرین وضعیت واردات مرغ گفت: هنوز رسمی نیست و نیازی به واردات برای تنظیم بازار نداریم و ذخایر پشتییانی است .