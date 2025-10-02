معاون دادستان مرکز خوزستان گفت: کیوسک‌ها و اماکن فروش مواد مخدر و مشروبات الکلی در استان باید در اسرع وقت پلمپ شوند و نیروهای انتظامی اقدامات سریع و قاطعی در پاکسازی مناطق آلوده انجام دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاخر باوی پنجشنبه در نشستی با محوریت بررسی طرح برخورد مراکز فروش و عرضه مواد مخدر و مشروبات الکلی در محل دادسرای مرکز استان بیان کرد: کیوسک‌ها و اماکنی که محل توزیع و فروش مواد مخدر و مشروبات الکلی هستند، علاوه بر ایجاد آسیب‌های اجتماعی و اخلاقی، به احساس ناامنی و اختلال در زندگی شهروندان دامن می‌زنند.

وی تاکید کرد: این مراکز باید در اسرع وقت شناسایی، پلمب و جمع‌آوری شوند، نیروی انتظامی وظیفه دارد در یک برنامه زمانی کوتاه و مشخص، به صورت کاملا هدفمند، مناطق آلوده به مواد مخدر را پاکسازی کنند و با عاملان توزیع مواد که به سلامت و امنیت جامعه ضربه می‌زنند، برخورد جدی داشته باشند.

معاون دادستان مرکز خوزستان اظهار کرد: این اقدامات نباید به صورت مقطعی انجام شود، باید در یک فرآیند دقیق، مستمر و هوشمندانه ادامه یابد تا ریشه فروش و توزیع مواد مخدر و مشروبات الکلی در استان خشکانده شود.

باوی تصریح کرد: پاکسازی این مناطق و جمع‌آوری اماکن فروش مواد مخدر گامی حیاتی برای بازگرداندن امنیت و آرامش به شهروندان خواهد بود و دستگاه قضایی با تمام توان از این طرح حمایت می‌کند.

سرپرست مجتمع دادسرای انقلاب اهواز نسبت به خطرات ناشی از بی‌توجهی به این موضوع هشدار داد و خاطر نشان کرد: فعالیت این‌گونه مراکز نه تنها سلامت جسمی و روانی افراد جامعه، بلکه ارزش‌های اخلاقی و امنیت کشور را نیز به خطر می‌اندازد، مصمم هستیم تا آرامش و امنیت عمومی مردم با اجرای دقیق و مستمر این طرح تامین شود.

 استاندار خوزستان پیش از این با هشدار نسبت به عادی‌سازی مصرف مواد مخدر در جامعه، بر لزوم آگاهی‌بخشی دقیق، استفاده از تمام ظرفیت‌های فرهنگی، ورزشی و رسانه‌ای و اجرای برنامه‌های پیشگیرانه مبتنی بر شرایط بومی استان تاکید کرد.

