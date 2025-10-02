مرکز مدیریت راه‌های کشور آخرین وضعیت ترافیکی و جوی جاده‌ها تا ۹ صبح امروز (۱۰ مهرماه) را اعلام کرد که حاکی از ترافیک سنگین در محور‌های شمالی و رفت و برگشت آزادراه کرج- قزوین و دیگر محور‌ها است.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از وزارت راه و شهرسازی، مرکز مدیریت راه‌های کشور امروز، پنجشنبه دهم مهرماه، آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محور‌های مواصلاتی کشور را به اطلاع عموم رساند. طبق گزارش‌های این مرکز، ترافیک سنگینی در برخی از محور‌های کشور به ویژه در مسیر‌های شمالی مشاهده می‌شود.

ترافیک سنگین جاده چالوس

در محور چالوس، ترافیک سنگین در مسیر جنوب به شمال، حد فاصل پل زنگوله تا سیاه‌چال و همچنین در محدوده مکارود تا مجلا گزارش شده است. در آزادراه تهران-شمال نیز ترافیک سنگین در مسیر جنوب به شمال، از تونل شماره ۱۸ تا شهرستانک وجود دارد.

ترافیک سنگین محور هراز

در محور هراز، وضعیت ترافیکی سنگین در مسیر جنوب به شمال، به ویژه در محدوده پلور، مشاهده می‌شود. همچنین در آزادراه کرج به قزوین، ترافیک سنگین از مهرشهر تا گلشهر و از پل حصارک تا گلدشت به ثبت رسیده است.

ترافیک سنگین آزاد راه قزوین- کرج

در آزادراه قزوین-کرج، ترافیک سنگین از پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک گزارش شده است و در آزادراه ساوه-تهران نیز ترافیک سنگین در حد فاصل نسیم‌شهر تا رضی آباد وجود دارد.

ترافیک سنگین محور شهریار- تهران

علاوه بر این، در محور شهریار-تهران ترافیک سنگین از میدان معادن تا شهر قدس و در بزرگراه ورامین-تهران نیز ترافیک سنگین در محدوده قلعه نو گزارش شده است.

ترافیک روان برخی محور‌های مواصلاتی

در مقابل، برخی از محور‌های مواصلاتی کشور از وضعیت ترافیکی روان برخوردار هستند که از جمله این محور‌ها می‌توان به محور فیروزکوه، محور قدیم تهران-بومهن، آزادراه تهران-پردیس، آزادراه قزوین-دشت در مسیر‌های رفت و برگشت و همچنین محور‌های هراز و چالوس در مسیر شمال به جنوب اشاره کرد.

در خصوص وضعیت جوی، مرکز مدیریت راه‌ها اعلام کرد که محور‌های شمالی کشور فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند. با این حال، بارش باران در برخی از محور‌های استان‌های گلستان، گیلان و اردبیل مشاهده می‌شود. همچنین، محور غیرشریانی دوآب- بلده به دلیل ریزش کوه و شرایط جوی نامساعد مسدود شده است.

لزوم توجه مردم به هشدار‌ها

مرکز مدیریت راه‌های کشور از رانندگان خواست تا با توجه به شرایط ترافیکی و جوی، با رعایت احتیاط و توجه به هشدار‌های پلیس راه و مرکز مدیریت راه‌ها، سفر‌های خود را انجام دهند.

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۱۳:۰۹ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
مراقب شمال باشید مانند دریاچه ارومیه خشک نشه من از مدیران و مسئولین ایران واقعا میترسم تمام جنگلها و باغها و زمینهای کشاورزی شمال اجازه ساخت و ساز بدن
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۱ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
مشکل جمعیت تهرانه. ۲۰ میلون نفر هر سمتی بخوان برن جادهاش بند میاد
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۹ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
در هر تعطیلی این خبر تکراری پخش میشه خب بدرود مردم ترن شمال بذار ساعتها تو ترافیک معطل شوند گشتن همراه با ترافیک را انتخاب کردند
۰
۳
پاسخ دادن
