باشگاه خبرنگاران جوان؛عبدالوحید احدی - بیستمین نشست تخصصی انجمن راحل با عنوان «مهاجرین افغانستانی؛ از مدافعان حرم تا متهمان جاسوسی» در خانه اندیشه‌ورزان تهران برگزار شد و گفتمان‌های مهاجرت و چالش‌های رسانه‌ای ضد مهاجر در آن بررسی شد.

دکتر حسین عرب‌اسدی، عضو هیئت علمی مرکز آموزش مدیریت دولتی، در این نشست سه گفتمان اصلی در حوزه مهاجرت را معرفی کرد: مبدأگریزی، مقصدمحوری و ام‌القُرای. او با اشاره به پیامدهای هر گفتمان، «ام‌القُرای» را چارچوبی مطلوب برای مهاجران دانست و بر ضرورت پذیرش آنان و ایجاد جامعه‌ای بدون مرز تأکید کرد. عرب‌اسدی گفت که میزبان باید امکانات لازم را فراهم کند و هیچ‌گونه منتی بر مهاجران نگذارد، همانند رویکرد انصار در دوران پیامبر(ص).

رضا زنگنه، فعال فرهنگی و رسانه‌ای، نیز به بررسی استعماری بودن گفتمان نژادی و نقش رسانه‌های ضد مهاجر پرداخت و این جریان را یکی از عمیق‌ترین پروژه‌های سازمان‌یافته علیه مهاجران افغانستانی توصیف کرد. او بر خطرات نگاه ملی‌گرایانه و تفکیک میان ایرانیان و مهاجران تأکید و اهمیت انسجام اجتماعی و برتری تقوا بر ملیت را یادآور شد.

در پایان نشست، بر ضرورت هم‌سازی میان مهاجران افغانستانی و جامعه میزبان به‌عنوان راهکاری برای بهبود شرایط و ساماندهی امور آنان تأکید شد.

در این برنامه جمعی از دانشجویان، پژوهشگران و فعالان فرهنگی ایرانی و افغانستانی حضور داشتند.