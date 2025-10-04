باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - حمیدرضا کاشانی رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن گفت: در حال حاضر خرید حمایتی تخم مرغ با نرخ ۷۸ هزارتومان در حال انجام است که براین اساس قیمت درب مرغداری بین ۷۴ تا ۷۵ هزارتومان تثبیت شده است.

به گفته وی، از ابتدای هفته تاکنون حدود هزارتن تخم مرغ خرید حمایتی شده است و محدودیت زمانی برای خرید با این نرخ نداریم، همچنین از ابتدای سال ۷ هزارتن خرید حمایتی توسط پشتیبانی امور دام و ۳۵ هزارتن اتحادیه در راستای حمایت از مرغدار انجام شده است.

کاشانی ادامه داد: قیمت توافقی اتحادیه با وزارت جهاد برای هرکیلو تخم مرغ حدود ۷۹ هزارتومان است که مراحل تصویب و ابلاغ آن در حال طی شدن است.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن با اشاره به چالش تامین نهاده های دامی بیان کرد: طی ۲ ماه اخیر چالش تامین نهاده های دامی داشتیم که بی نظمی در تامین نهاده و اختلاف چشمگیر قیمت با بازار آزاد تعدادی از گله های ما آسیب وارد کرد. هرچند تلاش کردیم تا با کمترین خسارت از آن عبور کنیم که خوشبختانه در شرایط کنونی تخم مرغ با نرخ تمام شده در حال عرضه است.

وی درباره آخرین وضعیت صادرات تخم مرغ بیان کرد: برآوردها حاکی از آن است که ماهانه ۱۰ هزارتن تخم مرغ در نیمه دوم صادر شود که طبق آمار در ۶ ماهه نخست سال ۵۶ هزارتن تخم مرغ صادر شده است.

کاشانی تولید ماهانه تخم مرغ را ۱۱۸ هزارتن اعلام کرد و افزود: میزان تولید تخم مرغ بالاتر از نیاز است که با مدیریت بازار مازاد آن را به بازارهای هدف صادر می کنیم.

این مقام مسئول ادامه داد: قیمت تخم مرغ در ماه های گذشته واقعی نبوده است و همواره مرغدار درب مرغداری یک سوم قیمت تمام شده عرضه می کرد که در شرایط کنونی با افزایش قیمت تخم مرغ به نرخ منطقی و مورد تایید دولت رسیده است و این گونه نیست که همانند دیگر کالاها از نرخ مصوب فراتر رفته باشد و به عبارتی بازار رها شده باشد.

وی قیمت منطقی هرکیلو تخم مرغ برای مصرف کننده را ۹۴ هزارتومان معادل شانه ای ۱۸۸ تا ۱۹۰ هزارتومان و هر عدد ۶ هزار و ۲۰۰ تا ۶ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد و گفت: عرضه بالاتر از این نرخ ۱۰۰ درصد گرانفروشی است و تمام تلاشمان برآن است که روی این نرخ بازار را تثبیت کنیم تا تولیدکننده و مصرف کننده دچار آسیب نشوند.