سخنگوی فراجا همزمان با آغاز هفته انتظامی از آغاز ثبت‌نام و صدور گواهینامه موتورسیکلت نوجوانان ۱۶ ساله پسر، برای موتور‌های ۵۰ سی سی و ۱۲۵ سی سی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سعید منتظر المهدی با بیان اینکه همزمان با آغاز هفته انتظامی با شعار پلیس مقتدر، مشارکت همگانی و جامعه امن، پلیس خدمات بیشتری را در کمترین زمان ممکن به مردم ارائه می‌کند، گفت: ثبت‌نام و صدور گواهینامه موتورسیکلت نوجوانان ۱۶ ساله پسر، برای موتور‌های ۵۰ سی سی و ۱۲۵ سی سی آغاز می‌شود.

وی افزود: افزایش ساعات کاری مراکز خدمات رسانی پلیس و شماره گذاری به مدت دو ساعت و همچنین بخشودگی دو برابری جرائم و تقسیط جرائم راهنمایی رانندگی را در این ایام شاهد خواهیم بود.

به گفته وی، آغاز فرایند رسیدگی به شکایات و اعتراض به تخلفات رانندگی از طریق بستر مجازی به صورت آزمایشی را داریم، همچنین تسریع و تسهیل در ارائه خدمات گذرنامه‌ای از طریق مجازی و مراجعه حضوری انجام می‌شود.

سردار منتظر المهدی اظهار کرد: همچنین در حوزه سربازی و وظیفه عمومی تمدید و تغییر تاریخ اعزام سربازی با درخواست متقاضی قابل انجام است، بررسی و توجیه غیبت و بخشش غیبت سنواتی هم با مراجعه متقاضیان به دفاتر پلیس +۱۰ و رده‌های وظیفه عمومی قابل انجام است.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۹ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
خدا ازتو نگذزه که با این کارتون نوجوانان را به کشتن میدید
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
کیارش
۱۲:۵۴ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
یه فکری به حال دختران نوجوان موتورسوار کنید .
نه بیمه ای
نه گواهینامه ای
یکیشون زده به من دیروز . همه از من طلبکار بودن . جالبه .
مقصر هم ایشون بوده بعد همه انتظار داشتن من باید مراعات میکردم .
این همه مکافات داشتیم توی رانندگی شهر اینم اضافه شده بهش
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
رضا
۱۱:۵۷ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
همین موتوری ها رو نمی تونید کنترل کنید ، حالا سن گواهی شو اوردین پایین
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۷ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
بجای این طرح های بدرد نخور یه فکری به حال سربازان فراری کنید.اونا رو هم بزارید توی طرح انصار سربازی شرکت کنن
۱
۴
پاسخ دادن
