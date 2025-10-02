باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سعید منتظر المهدی با بیان اینکه همزمان با آغاز هفته انتظامی با شعار پلیس مقتدر، مشارکت همگانی و جامعه امن، پلیس خدمات بیشتری را در کمترین زمان ممکن به مردم ارائه می‌کند، گفت: ثبت‌نام و صدور گواهینامه موتورسیکلت نوجوانان ۱۶ ساله پسر، برای موتور‌های ۵۰ سی سی و ۱۲۵ سی سی آغاز می‌شود.

وی افزود: افزایش ساعات کاری مراکز خدمات رسانی پلیس و شماره گذاری به مدت دو ساعت و همچنین بخشودگی دو برابری جرائم و تقسیط جرائم راهنمایی رانندگی را در این ایام شاهد خواهیم بود.

به گفته وی، آغاز فرایند رسیدگی به شکایات و اعتراض به تخلفات رانندگی از طریق بستر مجازی به صورت آزمایشی را داریم، همچنین تسریع و تسهیل در ارائه خدمات گذرنامه‌ای از طریق مجازی و مراجعه حضوری انجام می‌شود.

سردار منتظر المهدی اظهار کرد: همچنین در حوزه سربازی و وظیفه عمومی تمدید و تغییر تاریخ اعزام سربازی با درخواست متقاضی قابل انجام است، بررسی و توجیه غیبت و بخشش غیبت سنواتی هم با مراجعه متقاضیان به دفاتر پلیس +۱۰ و رده‌های وظیفه عمومی قابل انجام است.