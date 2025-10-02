وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بهره گیری از فناوری نوین در تمام بخش ها از جمله بخش ارتباطات و فناوری اسلاعات مورد تاکید رییس جمهور است.

باشگاه خبرنگاران جوان _ سید ستار هاشمی روز پنجشنبه در آیین کلنگ زنی اولین مرکز مکانیزه و هوشمند مبادلات و زیر ساخت های تجزیه و خدمات پستی کشور در البرز افزود: بر همین اساس در تلاش هستیم تا از فناوری روز برای خدمات رسانی به مردم و رضایتمندی آنان استفاده کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد : پروژه زیرساختی جدید که امروز در استان البرز کلنگ‌زنی شد به عنوان مرکز مبادلات و زیرساخت‌های تجزیه، نقش جایگزین پدافندی برای مرکز تهران را ایفا خواهد کرد و قرار است ظرفیت خدمات‌دهی به ۱۷ استان غرب و شمال غرب کشور را با کاهش ۲۴ ساعته زمان‌بندی، متحول سازد.

وزیر ارتباطات، با اشاره به اهمیت زیرساخت‌های ارتباطی برای توسعه خدمات هوشمندسازی دولت و تجارت الکترونیک، تأکید کرد که این پروژه به طور کلی زیرساختی است و اثر آن فراتر از مرزهای استانی خواهد بود، زیرا بیش از ۱۰ میلیون نفر زندگی‌شان به طور مستقیم و غیرمستقیم به فروشگاه‌های متکی بر این زیرساخت‌ها وابسته است.

وی ضمن تقدیر از تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران ، این پویایی و حرکت جدید را نشانه‌ای از تحولات در سراسر جغرافیای کشور دانست.

مرکز جدید مجهز به هوش مصنوعی برای غرب و شمال غرب کشور

وزیر ارتباطات تصریح کرد که این مرکز جدید در استان البرز به عنوان یکی از پایگاه‌های مهم به صورت ویژه از ظرفیت‌های هوشمندسازی و هوش مصنوعی بهره خواهد گرفت و قرار است به عنوان یک کانون خدماتی برای ۱۷ استان غرب و شمال غرب کشور عمل کند.

هاشمی تأکید کرد که بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای افزایش بهره‌وری، همواره مورد تأکید رییس جمهور در نشست های هیات دولت بوده و این رویکرد در جلسات اخیر دولت در خصوص بودجه‌ریزی عملیاتی و پرداخت مبتنی بر عملکرد نیز مورد بحث جدی قرار گرفته است.

رضایت مردم، معیار سنجش موفقیت اقدامات

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار کرد: امروز اقدامات شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران برآمده از همین نگاه بوده ؛ یعنی شفاف‌سازی فرایندها، شناسایی خدمات و هدفگذاری بر اساس شاخص‌های مشخص برای افزایش رضایت مردم که در نهایت رضایت پروردگار را در پی دارد.

وی افزود: هر وقت ما به نمایندگی از مردم کفش مشتریان را به پا کرده و از زاویه دید آن‌ها به خدمات خود نگاه کنیم، آنگاه می‌توانیم میزان اثربخشی اقدامات را بسنجیم.

هاشمی ابراز اطمینان کرد که این پروژه در راستای ارائه خدمات حداکثری و کسب رضایت حداکثری مردم از خدمات شرکت ملی پست موفق خواهد بود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین با تبریک روز جهانی پست، خواستار توجه ویژه استاندار البرز به توسعه زیرساخت‌های دسترسی اعم از جاده‌ای و هوایی در کنار راه‌اندازی این مرکز هوشمند شد تا این تحولات به صورت کامل و مؤثر به ثمر بنشینند.

منبع ایرنا