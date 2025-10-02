باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی تیراندازی با کمان کشورمان جهت حضور در مسابقات رنکینگدار ارمنستان، صبح فردا یازدهم مهرماه راهی ارمنستان میشود.
اسامی ۱۶ کماندار اعزامی به این مسابقات به شرح زیر است:
ریکرو مردان:
رضا شبانی
محمدحسین گلشنی
صادق اشرفی
محمدطا صفری
ریکرو بانوان:
مبینا فلاح
مبینا ملاجعفری
سارا بابایی
ریحانه زارع
سرمربی: بهزاد پاکزاد
مربی: لیلا سخایی
کامپوند مردان:
آرمین پاکزاد
محمد معدن دار
میلاد رشیدی
فرهنگ خداپرست
کامپوند بانوان:
گیسا بایبوردی
بیتا عاشق زاده
شیوا بختیاری
فاطمه همتی
سرمربی: اسماعیل عبادی
مربی: سودابه صادقی
سرپرست: مهدی خالقی
مسابقات بینالمللی تیراندازی با کمان ارمنستان از ۱۲ تا ۱۷ مهر برگزار میشود.